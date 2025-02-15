В Чистополе отменили введенный с 1 января 2025 года туристический налог

Депутаты городского совета Чистополя приняли решение об отмене туристического налога 11 февраля, как сообщает издание «Бизнес Online». В этот же день решение вступило в силу.
С 1 января 2025 года туристический налог был введен в ряде городов и муниципальных образований республики Татарстана, включая Казань и Чистополь.
Проекты постановлений об отмене туристического налога в 17 сельских поселениях Чистопольского района были опубликованы на прошлой неделе на портале правовой информации региона в разделе антикоррупционной экспертизы. Всего в состав Чистопольского района входит 23 сельских поселения.
В 2025 году ставка туристического налога в районе была установлена на уровне 1% от стоимости проживания в гостинице. Планировалось, что она будет повышена до 2% в 2026 году, до 3% в 2027 году, до 4% в 2028 году и до максимальных 5% в 2029 году.
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