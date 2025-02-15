Байдарочник попал в пасть кита, но выжил: что делать в такой ситауции

У берегов Южной Америки произошёл необычный инцидент: горбатый кит случайно поглотил байдарочника Адриана Симанкаса, но спустя мгновения выплюнул его обратно. Мужчина был уверен, что не переживёт этот момент, однако кит не причинил ему вреда.
К счастью, отец Симанкаса заснял происходящее на видео и помог сыну выбраться из воды. Этот инцидент стал очередным примером того, как близко люди и морские гиганты могут взаимодействовать, хотя такие случаи редки.
Почему кит схватил человека?
Горбатые киты питаются исключительно мелкой рыбой и ракообразными, фильтруя добычу через усатые пластины. Они не имеют зубов и не способны намеренно укусить человека. Вероятнее всего, кит случайно захватил байдарочника вместе с потоком воды и рыбы.
Не первый подобный случай
Хотя киты не охотятся на людей, подобные ситуации уже происходили:
Опасны ли киты для человека?
Горбатые киты не представляют опасности для людей, но могут случайно нанести травмы из-за своего размера. Косатки, в отличие от китов, тоже не нападают на людей в дикой природе, за исключением единственного случая в 1972 году. Однако в неволе они могут проявлять агрессию и даже убивать тренеров.
Горба́ч или горба́тый кит, или длиннору́кий полоса́тик (лат. Megaptera novaeangliae), — вид морских млекопитающих семейства полосатиковых китов парвотряда усатых китов.
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