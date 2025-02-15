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Байдарочник попал в пасть кита, но выжил: что делать в такой ситауции

1:50
Туризм

У берегов Южной Америки произошёл необычный инцидент: горбатый кит случайно поглотил байдарочника Адриана Симанкаса, но спустя мгновения выплюнул его обратно. Мужчина был уверен, что не переживёт этот момент, однако кит не причинил ему вреда.

горбач, горбатый кит
Фото: Wikimedia Commons by Jkrauska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
горбач, горбатый кит

К счастью, отец Симанкаса заснял происходящее на видео и помог сыну выбраться из воды. Этот инцидент стал очередным примером того, как близко люди и морские гиганты могут взаимодействовать, хотя такие случаи редки.

Почему кит схватил человека?

Горбатые киты питаются исключительно мелкой рыбой и ракообразными, фильтруя добычу через усатые пластины. Они не имеют зубов и не способны намеренно укусить человека. Вероятнее всего, кит случайно захватил байдарочника вместе с потоком воды и рыбы.

Не первый подобный случай

Хотя киты не охотятся на людей, подобные ситуации уже происходили:

  • В 2020 году самка горбача защищала детёныша, напав на пловцов в Австралии.
  • В 2021 году ныряльщик за лобстерами был проглочен китом, но через 30 секунд выпущен.
  • В 2022 году два байдарочника оказались во рту кита у берегов Калифорнии, но также не пострадали.

Опасны ли киты для человека?

Горбатые киты не представляют опасности для людей, но могут случайно нанести травмы из-за своего размера. Косатки, в отличие от китов, тоже не нападают на людей в дикой природе, за исключением единственного случая в 1972 году. Однако в неволе они могут проявлять агрессию и даже убивать тренеров.

Уточнения

Горба́ч или горба́тый кит, или длиннору́кий полоса́тик (лат. Megaptera novaeangliae), — вид морских млекопитающих семейства полосатиковых китов парвотряда усатых китов. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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