Байдарочник попал в пасть кита, но выжил: что делать в такой ситауции

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

У берегов Южной Америки произошёл необычный инцидент: горбатый кит случайно поглотил байдарочника Адриана Симанкаса, но спустя мгновения выплюнул его обратно. Мужчина был уверен, что не переживёт этот момент, однако кит не причинил ему вреда.

Фото: Wikimedia Commons by Jkrauska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ горбач, горбатый кит

К счастью, отец Симанкаса заснял происходящее на видео и помог сыну выбраться из воды. Этот инцидент стал очередным примером того, как близко люди и морские гиганты могут взаимодействовать, хотя такие случаи редки.

Почему кит схватил человека?

Горбатые киты питаются исключительно мелкой рыбой и ракообразными, фильтруя добычу через усатые пластины. Они не имеют зубов и не способны намеренно укусить человека. Вероятнее всего, кит случайно захватил байдарочника вместе с потоком воды и рыбы.

Не первый подобный случай

Хотя киты не охотятся на людей, подобные ситуации уже происходили:

В 2020 году самка горбача защищала детёныша, напав на пловцов в Австралии.

В 2021 году ныряльщик за лобстерами был проглочен китом, но через 30 секунд выпущен.

В 2022 году два байдарочника оказались во рту кита у берегов Калифорнии, но также не пострадали.

Опасны ли киты для человека?

Горбатые киты не представляют опасности для людей, но могут случайно нанести травмы из-за своего размера. Косатки, в отличие от китов, тоже не нападают на людей в дикой природе, за исключением единственного случая в 1972 году. Однако в неволе они могут проявлять агрессию и даже убивать тренеров.

Уточнения

Горба́ч или горба́тый кит, или длиннору́кий полоса́тик (лат. Megaptera novaeangliae), — вид морских млекопитающих семейства полосатиковых китов парвотряда усатых китов.

