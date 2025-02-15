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Самураи, чайные дома и золото: что делает Канадзаву особенной

2:42
Туризм

Япония — страна, о которой мечтают многие путешественники. Кто-то хочет почувствовать ритм мегаполиса на Сибуя-Кроссинг, кто-то — насладиться уютом улиц Йокогамы или застать цветение сакуры в Киото.

Япония
Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Япония

Однако, если Киото кажется слишком многолюдным, Канадзава предлагает ту же атмосферу без суеты туристов. Этот город, известный как "Маленький Киото", сохранил элегантность эпохи Эдо, при этом оставаясь спокойным и уютным.

Как добраться?

Канадзава легко доступна: из Токио можно добраться на Синкансэне всего за 2,5 часа, наслаждаясь видами по пути. Ближайший аэропорт — Комацу, в 45 минутах езды на автомобиле или часе на поезде и автобусе.

Сады Канадзавы: красота круглый год

Главная жемчужина города — сад Кенроку-эн, один из самых известных в Японии. Его пейзажи меняются с сезонами: весной здесь цветёт сакура, осенью бушует красно-золотая листва, а зимой возвышаются знаменитые конструкции Юкицури, защищающие деревья от снега.

Для уединения подойдёт Гёкусэн-эн Нисида — семейный сад с каменными дорожками, водопадами и 350-летней сосной, посаженной самураем. Здесь же можно насладиться традиционной чайной церемонией.

Если ищете место для медитации и фотосъёмки, стоит заглянуть в сад Сёфукаку. Его спокойные пруды и каменные мосты создают идеальную атмосферу для отдыха.

Самурайское наследие: улицы Нагамати

В Нагамати оживает история самураев. Здесь находится резиденция Номура-ке, где можно увидеть доспехи, мечи и живописный сад с 400-летним деревом лавра. Музей Асигару покажет, как жили самураи низшего ранга, а Синисе Кинэнкан расскажет о развитии купечества в эпоху Эдо.

Тайны гейш в Хигаси-Чайя

В квартале Хигаси-Чайя до сих пор работают традиционные чайные дома, где можно увидеть представления гейш.

Город славится своим искусством работы с сусальным золотом — в Музее золотых листьев Канадзавы Ясуэ можно узнать всё об этом ремесле. А любителям японской литературы стоит посетить Кадзуэмати-Чайя, место действия известного романа "Сумерки на реке Асано".

Итог

Канадзава — это культура, история и красота природы без толп туристов. Она станет идеальным выбором для тех, кто хочет почувствовать подлинный дух Японии.

Уточнения

Канадза́ва (яп. 金沢市 Канадзава-си) — центральный город Японии, центр префектуры Исикава. начинает свою историю 500 лет назад, когда буддистская секта Икко построила храм "Канадзава Гобо", образовав тем самым первый в истории Японии независимый район буддистов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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