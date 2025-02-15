Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крепкая дружба между собакой и кошкой: миф, который стал реальностью
Признак деменции, который легко спутать с обычной забывчивостью
Разошлись мирно? Почему один звонок в полицию может сделать вас виновником
Прогулка фермера: если вы можете поднять столько килограммов, вы в отличной форме
Что делать с орхидеей, если она давно не цвела? Вас спасёт одна хитрость
Рожала бы каждый год: Мария Погребняк раскрыла, почему она не боится быть многодетной мамой
Грибы, которые укрепляют кости и иммунитет — едите ли вы их
Стирка пуховых одеял в стиральной машине: превращаем очень сложную задачу в выполнимую
Исторический рекорд: почему какао теперь дороже золота

Как один загородный дом стал центром гастрономической революции в Италии

2:31
Туризм

Когда Пьетро Лерарио, управляя историческим стекольным заводом в Неаполе, случайно увидел дом на продажу в Беневентано, он не знал, что эта покупка изменит его жизнь.

Шеф-повар в ресторане
Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шеф-повар в ресторане

Вдохновленный природой и красотой окружающих ландшафтов, он приобрел загородную недвижимость, чтобы создать уютный уголок для выходных с близкими.

Так началась история Casa Lerario — места, которое с годами превратилось в настоящую ферму и гастрономический центр.

Как Casa Lerario стала местом притяжения для любителей еды

Пьетро и его мать Татьяна, разделяя любовь к этому месту, начали приглашать друзей на вечеринки и мероприятия. Сельское хозяйство, огород, сыр и вино стали основой для не только отдыха, но и бизнеса.

За 30 лет Casa Lerario расширил свою территорию до 12 гектаров, добавив огород, фруктовый сад и разведение различных видов животных: овец, свиней, а также крупного рогатого скота. Все это используется в ресторане, где готовят блюда из свежих продуктов.

Встречи на кухне и гастрономические события

Casa Lerario — это не просто фермерский дом, но и гастрономическая лаборатория, где проходят уникальные "встречи на кухне".

Каждую субботу здесь открывается возможность для признанных шеф-поваров провести мастер-классы и создать блюда, вдохновленные местной кухней.

За столом собираются любители хорошей еды, а шефы делятся своими рецептами и опытом, создавая новые гастрономические шедевры.

Уникальное меню и уютная атмосфера

Меню в Casa Lerario меняется каждую неделю и разрабатывается с учетом сезонных продуктов. Все блюда готовятся исключительно из местных продуктов — от горячего хлеба и свежей пасты до мяса, приготовленного на гриле.

Вечера за столом Casa Lerario — это не просто ужин, это настоящая гастрономическая магия. Особое внимание уделяется веганским и вегетарианским предложениям, а также блюдам для детей и людей с целлиакией.

Основные моменты Casa Lerario:

  • 12 гектаров земли, включая огород и фруктовый сад
  • Разведение овец, свиней и крупного рогатого скота
  • Уникальные гастрономические события с участием известных шеф-поваров
  • Меню, разработанное из сезонных местных продуктов
  • Атмосфера уюта и традиции

Уточнения

Италья́нская ку́хня (итал  Cucina italiana) — традиционная кухня Италии, распространённая и популярная во всём мире, в основе лежат исторически сложившиеся многовековые традиции с культурными влияниями римлян, греков, лангобардов, арабов и прочих народов, когда-либо населявших Италию или оказывавших влияние на формирование её культуры.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Наука и техника
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь? Аудио 
Наташа Королёва не приехала на 79-летие живущей в США матери
Шоу-бизнес
Наташа Королёва не приехала на 79-летие живущей в США матери Аудио 
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Boeing P-8A Poseidon. Несмотря на риторику мирных переговоров шпионы не оставляют Крым Дмитрий Плотников Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Последние материалы
Что делать с орхидеей, если она давно не цвела? Вас спасёт одна хитрость
Рожала бы каждый год: Мария Погребняк раскрыла, почему она не боится быть многодетной мамой
Грибы, которые укрепляют кости и иммунитет — едите ли вы их
Исторический рекорд: почему какао теперь дороже золота
Стирка пуховых одеял в стиральной машине: превращаем очень сложную задачу в выполнимую
Товарооборот России и Узбекистана вырос за 6 лет почти вдвое
Как один загородный дом стал центром гастрономической революции в Италии
Настоящий или фальшивый? Простой способ определить качественный творог
Мистическое исчезновение: тысячи мёртвых черепах выброшены на побережье Индии
Что делать, если парфюм изменил запах: разбираем, можно ли им пользоваться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.