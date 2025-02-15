Как один загородный дом стал центром гастрономической революции в Италии

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда Пьетро Лерарио, управляя историческим стекольным заводом в Неаполе, случайно увидел дом на продажу в Беневентано, он не знал, что эта покупка изменит его жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шеф-повар в ресторане

Вдохновленный природой и красотой окружающих ландшафтов, он приобрел загородную недвижимость, чтобы создать уютный уголок для выходных с близкими.

Так началась история Casa Lerario — места, которое с годами превратилось в настоящую ферму и гастрономический центр.

Как Casa Lerario стала местом притяжения для любителей еды

Пьетро и его мать Татьяна, разделяя любовь к этому месту, начали приглашать друзей на вечеринки и мероприятия. Сельское хозяйство, огород, сыр и вино стали основой для не только отдыха, но и бизнеса.

За 30 лет Casa Lerario расширил свою территорию до 12 гектаров, добавив огород, фруктовый сад и разведение различных видов животных: овец, свиней, а также крупного рогатого скота. Все это используется в ресторане, где готовят блюда из свежих продуктов.

Встречи на кухне и гастрономические события

Casa Lerario — это не просто фермерский дом, но и гастрономическая лаборатория, где проходят уникальные "встречи на кухне".

Каждую субботу здесь открывается возможность для признанных шеф-поваров провести мастер-классы и создать блюда, вдохновленные местной кухней.

За столом собираются любители хорошей еды, а шефы делятся своими рецептами и опытом, создавая новые гастрономические шедевры.

Уникальное меню и уютная атмосфера

Меню в Casa Lerario меняется каждую неделю и разрабатывается с учетом сезонных продуктов. Все блюда готовятся исключительно из местных продуктов — от горячего хлеба и свежей пасты до мяса, приготовленного на гриле.

Вечера за столом Casa Lerario — это не просто ужин, это настоящая гастрономическая магия. Особое внимание уделяется веганским и вегетарианским предложениям, а также блюдам для детей и людей с целлиакией.

Основные моменты Casa Lerario:

12 гектаров земли, включая огород и фруктовый сад

Разведение овец, свиней и крупного рогатого скота

Уникальные гастрономические события с участием известных шеф-поваров

Меню, разработанное из сезонных местных продуктов

Атмосфера уюта и традиции

Уточнения

Италья́нская ку́хня (итал Cucina italiana) — традиционная кухня Италии, распространённая и популярная во всём мире, в основе лежат исторически сложившиеся многовековые традиции с культурными влияниями римлян, греков, лангобардов, арабов и прочих народов, когда-либо населявших Италию или оказывавших влияние на формирование её культуры.

