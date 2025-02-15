Как один загородный дом стал центром гастрономической революции в Италии

Когда Пьетро Лерарио, управляя историческим стекольным заводом в Неаполе, случайно увидел дом на продажу в Беневентано, он не знал, что эта покупка изменит его жизнь.
Вдохновленный природой и красотой окружающих ландшафтов, он приобрел загородную недвижимость, чтобы создать уютный уголок для выходных с близкими.
Так началась история Casa Lerario — места, которое с годами превратилось в настоящую ферму и гастрономический центр.
Пьетро и его мать Татьяна, разделяя любовь к этому месту, начали приглашать друзей на вечеринки и мероприятия. Сельское хозяйство, огород, сыр и вино стали основой для не только отдыха, но и бизнеса.
За 30 лет Casa Lerario расширил свою территорию до 12 гектаров, добавив огород, фруктовый сад и разведение различных видов животных: овец, свиней, а также крупного рогатого скота. Все это используется в ресторане, где готовят блюда из свежих продуктов.
Casa Lerario — это не просто фермерский дом, но и гастрономическая лаборатория, где проходят уникальные "встречи на кухне".
Каждую субботу здесь открывается возможность для признанных шеф-поваров провести мастер-классы и создать блюда, вдохновленные местной кухней.
За столом собираются любители хорошей еды, а шефы делятся своими рецептами и опытом, создавая новые гастрономические шедевры.
Меню в Casa Lerario меняется каждую неделю и разрабатывается с учетом сезонных продуктов. Все блюда готовятся исключительно из местных продуктов — от горячего хлеба и свежей пасты до мяса, приготовленного на гриле.
Вечера за столом Casa Lerario — это не просто ужин, это настоящая гастрономическая магия. Особое внимание уделяется веганским и вегетарианским предложениям, а также блюдам для детей и людей с целлиакией.
Италья́нская ку́хня (итал Cucina italiana) — традиционная кухня Италии, распространённая и популярная во всём мире, в основе лежат исторически сложившиеся многовековые традиции с культурными влияниями римлян, греков, лангобардов, арабов и прочих народов, когда-либо населявших Италию или оказывавших влияние на формирование её культуры.
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