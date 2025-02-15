Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собака лает без остановки? Узнайте причины и способы решения проблемы
Журова надеется, что российским спортсменам не нужны будут критерии отбора для международных турниров
Вэнс: Америка сможет ввести войска на Украину, если переговоры будут провальными
Как сделать гречку намного вкуснее: неожиданный ингредиент, который всех удивит
Хочешь на Курилы? Готовь чемодан и толстый кошелёк — билеты бьют по бюджету
Вы устали от пробок, а эти автомобили — от пробега, но всё равно не ломаются
Миллениалы, зуммеры и альфа: как их мечты о счастье изменили дизайн детских комнат
Утаптывание снега вокруг деревьев: необходимость или опасность?
Не еда, а будильник: эти продукты не дадут вам уснуть, даже если вы устали

Средневековый уголок Италии, которому угрожает непродуманная урбанизация

2:11
Туризм

Всего в часе езды от шумного и многолюдного Рима расположился Браччано — очаровательный средневековый городок, который воплощает в себе всю красоту и историю региона Лацио.

Туристы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туристы

Этот уголок славится величественным замком Орсини-Одескальки и живописным озером Браччано. Однако в последние годы городок столкнулся с угрозой чрезмерной застройки, которая может нанести урон её историческому и природному наследию.

История Браччано берет свое начало еще в X веке, когда регион подвергался нападениям сарацинов. Чтобы защитить местных жителей, землевладельцы начали строить укрепления — "каструмы", которые постепенно превратились в полноценное поселение.

Главной достопримечательностью города является замок Орсини-Одескальки — величественная крепость, возведенная в XV веке могущественной семьей Орсини. Расположенный на возвышенности, замок поражает массивными башнями, толстыми стенами и панорамными видами на озеро. Внутри можно увидеть старинную мебель, фрески и произведения искусства, которые рассказывают о жизни знати прошлых столетий.

Озеро Браччано — одно из крупнейших и чистейших вулканических озер Италии. Оно идеально подходит для плавания, парусного спорта и каякинга, а на его берегах расположены оборудованные пляжи, рестораны и зоны для пикников. Здесь можно не только отдохнуть, но и попробовать местную кухню — например, блюда из озерной рыбы, такой как сиг и окунь.

Любители пеших прогулок оценят живописные тропы, ведущие через холмы и леса вокруг озера, откуда открываются потрясающие виды.

Несмотря на богатую историю и природное великолепие, Браччано столкнулся с проблемой массового строительства новых жилых комплексов, которые угрожают его архитектурной целостности и гармонии с окружающим ландшафтом. Местные жители и активисты выступают против непродуманной урбанизации, требуя от властей принятия мер по защите города, передает Gaeta.

Уточнения

Урбаниза́ция (от лат. urbanus — городской) — процесс повышения роли городов, городской культуры и «городских отношений» в развитии общества.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Готовим по-царски: рецепт куриных котлет, которые тают во рту
Еда и рецепты
Готовим по-царски: рецепт куриных котлет, которые тают во рту Аудио 
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Наука и техника
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь? Аудио 
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Новости спорта
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет Аудио 
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Последние материалы
Журова надеется, что российским спортсменам не нужны будут критерии отбора для международных турниров
Собака лает без остановки? Узнайте причины и способы решения проблемы
Вэнс: Америка сможет ввести войска на Украину, если переговоры будут провальными
Хочешь на Курилы? Готовь чемодан и толстый кошелёк — билеты бьют по бюджету
Как сделать гречку намного вкуснее: неожиданный ингредиент, который всех удивит
Вы устали от пробок, а эти автомобили — от пробега, но всё равно не ломаются
Миллениалы, зуммеры и альфа: как их мечты о счастье изменили дизайн детских комнат
Утаптывание снега вокруг деревьев: необходимость или опасность?
Не еда, а будильник: эти продукты не дадут вам уснуть, даже если вы устали
Опыление 2.0: учёные разрабатывают роботов-насекомых для повышения урожайности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.