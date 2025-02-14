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Венеция ужесточает правила — что нужно знать о новом туристическом сборе

1:02
Туризм

В 2025 году Венеция (Италия) продолжит взимать плату за вход, причем сумма сбора существенно возрастет.

Венеция
Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Венеция

Теперь посетителям, не планирующим ночевку в городе, придется заплатить не 5, а 10 евро. Кроме того, увеличилось и количество дней, когда действует этот сбор: вместо 29 дней, как в прошлом году, он будет взиматься 54 дня.

По словам Симоне Вентурини, советника по туризму, пилотный проект 2024 года оказался успешным, и новая система помогает регулировать поток туристов, уменьшая число краткосрочных поездок в пиковые периоды.

В 2024 году входную плату заплатили 485 062 туриста, что принесло 2,4 миллиона евро. Однако остается неизвестным, сколько средств ушло на организацию системы и на что конкретно они были потрачены, передает Naphire.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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