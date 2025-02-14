Между небом и морем: преодолеваем 1200 ступеней на пути к итальянской деревне

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лестница Монестероли насчитывает более 1200 ступеней, спускающихся к морю, это одна из скрытых жемчужин Лигурии (Италия), место, где величие природы гармонично сочетается с человеческим мастерством.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Ходьба по лестнице

Но этот впечатляющий маршрут не единственная достопримечательность путешествия.

Стартуем из деревни Кампилья, уютно расположенной на холмах с потрясающими панорамными видами. Отсюда мы начнем спуск к морю по знаменитой лестнице Монестероли, ведущей в одноименную деревню, где кажется, будто время остановилось. После погружения в атмосферу этого уединенного места мы отправимся к Колле-Дель-Телеграф — точке с уникальной смотровой площадкой, где в XIX веке находилась система связи под названием "оптический телеграф".

Маршрут проходит по хорошо обозначенным тропам и грунтовым дорогам, пролегая через густые леса, средиземноморские заросли и очаровательные деревушки. Несмотря на доступность, маршрут требует определенной физической подготовки.

По пути вы увидите террасные виноградники, средиземноморские кустарники и бескрайние морские просторы. Внизу можно полюбоваться Монестероли — уникальным местом, где старинные домики буквально цепляются за скалы, а узкие улочки хранят атмосферу ушедших веков.

После прогулки по деревне начнется подъем обратно. На развилке выберите путь налево, ведущий к знаменитой обзорной точке Закатов. Далее, двигаясь в сторону Колле-Дель-Телеграф, вы окажетесь на тропе 537, проходящей через густые леса и каменные ступени. Это одна из самых живописных частей маршрута.

Обратный путь в Кампилью пройдет по тропе AV5T, ведущей через Largo Brigate Alpine и Rocca Storti. По завершении маршрута можно отдохнуть в деревне, наслаждаясь ее уютной атмосферой, передает GoodTrekking.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.



