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Водопад-утопленник — как так получилось

2:20
Туризм

Бразилия и Парагвай граничат с озером Итайпу, однако 40 лет назад это озеро не существовало.

водопад
Фото: freepik.com by haziaahmad346, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
водопад

На его месте находился один из крупнейших водопадов — Гуайра-Рэпидс. О точных размерах водопада сохранились следующие данные: ширина реки Парана в этом месте достигала 4 800 метров, а глубина доходила до 40 метров. Водопад состоял из 18 каскадов, а объем воды, проходившей через него, колебался от 13 000 до 50 000 кубометров в секунду.

Чтобы представить масштаб Гуайры, можно сравнить его с Дунаем в Будапеште: ширина Дуная у Цепного моста составляет 350 метров, что означает, что Гуайра был в 14 раз шире. Отдельные пороги водопада достигали 40 метров в высоту (примерно 13-этажное здание). В плане объема воды Гуайра многократно превосходил Дунай в 9-36 раз.

В 1960-х годах правительства Бразилии и Парагвая рассматривали возможность строительства крупной гидроэлектростанции на реке Парана. В 1966 году было подписано соглашение о строительстве плотины Итайпу. Это означало, что водопад Гуайра будет затоплен.

Природоохранные организации и представители коренных народов протестовали, но в 1978 году началась активная работа по изменению русла реки. В октябре 1982 года водохранилище начало наполняться.

Из-за сильных дождей уровень воды быстро поднялся на 30 метров, а за две недели водопад Гуайра полностью исчез под водой, передает Telex.

В 1984 году ГЭС Итайпу начала работу и стала крупнейшей в мире. Позже Китай построил две еще более мощные станции, но Итайпу остается одной из самых продуктивных электростанций на планете, с мощностью 14 000 мегаватт. Для сравнения: крупнейшая атомная электростанция Венгрии — Пакш — вырабатывает в семь раз меньше энергии.

Уточнения

Плоти́на — гидротехническое сооружение, перегораживающее водоток для подъёма уровня воды, также служит для сосредоточения напора в месте расположения сооружения и создания водохранилища.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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