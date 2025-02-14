У озера Сальто в горах, где можно отдохнуть и покататься на велосипеде

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Озеро Сальто в Италии привлекает своими кристально чистыми водами, которые идеально отражают окружающие вершины, создавая поистине живописные виды.

Фото: commons.wikimedia.org by Roger Bieri and Daniel Di Palma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Озеро

Но это не просто красивое место — озеро также является отличным стартом для велосипедных приключений.

Старт и финиш маршрута — в Борго-Сан-Пьетро. Путь проходит по асфальтированным и грунтовым дорогам, через леса и живописные деревни. Хотя маршрут не является особенно сложным, он требует базовой подготовки и подходящего велосипеда — предпочтительно горного.

По пути можно делать остановки для фотографий, насладиться местной кухней и просто отдохнуть. Но главное — это уникальная возможность быть наедине с природой, вдалеке от городской суеты.

Маршрут вокруг озера Сальто — это кольцевая трасса протяженностью 35 км.

Озеро Сальто — крупнейшее искусственное озеро Лацио, возникшее в 1940 году после строительства плотины на реке. Этот инженерный проект был частью усилий по производству электроэнергии для сталелитейных заводов в Терни, что было особенно важно в военное время. Строительство плотины завершилось в 1942 году.

Форма озера с его многочисленными бухтами и заливами возникла благодаря адаптации искусственного бассейна к природной форме долины.

Сегодня озеро Сальто привлекает туристов не только своей природной красотой, но и множеством активных видов отдыха, таких как рыбалка, каякинг, виндсерфинг и горные велопутешествия. Его история и связь с энергетикой и преобразованием ландшафта придают этому месту особое очарование, передает GoodTrekking.

Уточнения

Кая́кинг (англ. kayaking; от эскалеут., каяк — букв. «мужская охотничья лодка», одиночная байдарка) — один из видов водного экстремального спорта (гребной спорт), водного туризма или активного отдыха на воде с использованием небольшого персонального гребного судна — каяка.

