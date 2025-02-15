Магия ночи: 5 лучших способов провести незабываемый вечер

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В этом году ночной туризм выходит за рамки привычных экскурсий: всё больше путешественников ищут приключений после захода солнца.

Фото: spacetelescope. org by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Гороскоп

По данным Booking.com и других туристических платформ, число людей, интересующихся ночными путешествиями, заметно выросло. Такие активности, как наблюдение за звёздами, охота за северным сиянием, прогулки в полнолуние и ночные сафари, становятся всё более популярными.

Вот пять удивительных программ, которые помогут вам открыть новый туристический тренд!

Охота за северным сиянием. Это одно из самых захватывающих ночных развлечений. В этом году ожидается пик солнечной активности, а значит, сияние будет особенно ярким. Лучшие места для его наблюдения — норвежский город Тромсё и Исландия, где можно насладиться зрелищем, расслабляясь в термальных источниках. Фестиваль «Тёмные небеса» (Dark Skies). Проходит в Саут-Даунсе с 13 по 23 февраля и включает прогулки при лунном свете, лекции по астрономии и другие ночные мероприятия, помогающие глубже прочувствовать красоту ночного неба. Программа «Небесная страна» (Sky Country) в Сиднейской обсерватории. Это уникальная возможность увидеть ночное небо с точки зрения коренных народов Австралии. Посетители узнают, как звёзды влияли на их традиции, а также смогут полюбоваться южным полярным сиянием и парком тёмного неба Уоррамбунгл. Звёздные ванны (Star Bathing). Концепция схожа с японской практикой «лесных ванн», но здесь вместо деревьев путешественники наслаждаются видом бескрайнего звёздного неба. Такие ретриты популярны в Южной Африке и Великобритании, но попробовать можно где угодно — достаточно найти место под чистым ночным небом. Ночные сафари и природные явления. После захода солнца природа преображается. В саваннах Африки можно увидеть животных, которые активны только ночью, в джунглях Амазонки — отправиться на ночную прогулку на байдарках, а в Японии, на фестивале светлячков в Минаками, насладиться мистическим свечением насекомых. В Испании, на островах Сиес, летом можно наблюдать за биолюминесцентным планктоном, который превращает воду в сияющее морское чудо.

Уточнения

Тро́мсё (норв. Tromsø МФА: , северносаам. Romsa, квен. Tromssa) — город и коммуна в Норвегии, административный центр фюльке Тромс.



Саут-Даунс (англ. South Downs) — возвышенность, одна из четырёх областей отложений мела в Южной Англии.



Минаками — посёлок в Японии, находящийся в уезде Тоне префектуры Гумма.

