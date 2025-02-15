Куда итальянцы уезжают за лечением: причины и последствия

3:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Всё больше итальянцев предпочитают лечиться не в своем регионе. Чаще всего они выбирают Ломбардию, Эмилию-Романью и Венето. Об этом свидетельствуют данные Фонда Gimbe за 2022 год, которые анализируют межрегиональную мобильность в сфере здравоохранения. Общие расходы на специальную помощь региону достигли рекордных 5,04 миллиарда евро, пишет итальянская Il Giorno.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице

По словам президента Фонда Гимбе Нинобеллотты, эти цифры доказывают, что мобильность в сфере здравоохранения уже не является личным выбором, а скорее необходимостью, вызванной неравномерным распределением медицинских услуг в регионах.

Это приводит к экономическим, психологическим и денежным затратам как для самих пациентов, так и для членов их семей.

Все данные подтверждают дисбаланс в доступе к медицинской помощи по всей стране.

Активная мобильность, когда пациенты направляются на лечение в другие регионы, в основном в Ломбардию (22,8%), Эмилию-Романью (17,1%) и Венето (10,7%). За ними следуют Лацио (8,6%), Пьемонт (6,1%) и Тоскана (6,0%). В то же время регионы Абруццо, Калабрия, Кампания, Сицилия, Лацио и Апулия несут наибольшие потери, сохраняя 78,8% пассивного баланса.

В отчёте Gimbe подчёркивается связь между уровнем выполнения основных стандартов медицинской помощи (Lea) и межрегиональной мобильностью. Регионы, демонстрирующие высокие показатели в регионе Леа, также имеют положительный баланс мобильности, поскольку регионы с низкими показателями испытывают дефицит дефицита.

Картабеллотта предупреждает, что разрыв между севером и югом страны уже стал системной проблемой Национальной службы здравоохранения. Недавнее принятие закона о дифференцированной автономии может лишь усилить эти различия, создав ситуацию, в которой доступ к качественной медицине становится привилегией, зависящей от региона проживания.

Ломбардия обошла Эмилию-Романью так называемой "мобильностью больниц" — большое количество пациентов, которые выезжают за пределы своего региона для получения более качественного или быстрого лечения.

В 2023 году наблюдалось снижение количества межрегиональных госпитализаций: с 708 тысяч, в 2019 году оно сократилось до 668 тысяч. Итальянцы начали чаще обращаться в местные больницы, особенно для лечения средней и низкой сложности.

Победителем в этой ситуации становится частная медицина. Самые популярные пациенты среди межрегиональных пациентов — аккредитованные частные клиники, которые предоставляют около 72% высокотехнологичных медицинских услуг и остаются конкурентоспособными даже в сфере медицины средней сложности.

Уточнения

Ломба́рдия (итал. Lombardia) — область на севере Италии.



Эми́лия-Рома́нья (итал. Emilia-Romagna), ранее Эмилия (лат. Aemilia, итал. Emilia) — административная область (ранее компартименто — итал. compartimento, регион — итал. regione) в Итальянской республике.



Вене́ция Ве́нето (итал. Veneto) — одна из 20 областей Италии, с населением около 5 миллионов человек. Административным центром и крупнейшим городом области является Венеция.

