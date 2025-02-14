Куда поехать отдыхать этим летом?

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал о самых популярных направлениях летнего отдыха внутри страны этим летом.

Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пляж Сочи

Эксперт призывает россиян для летнего отдыха рассмотреть северо-западное и южное направления. Северо-запад — это прежде всего Санкт-Петербург, Калининград и Карелия, а юг — Сочи, Геленджик и Крым.

Специалист уверен, что желающих отдохнуть в этом году в Анапе будет гораздо меньше, поэтому возрастёт спрос на другие города и регионы Черноморского побережья, таких как Крым и Дагестан.

Самый недорогой месяц для отдыха считается май.

"Всё Чёрное море обойдется на 50% дешевле, чем в июле-августе. Условно, в августе номер для семьи будет стоить 100 тысяч рублей за неделю, а так — 70", — рассказал Мкртчян.

Как сообщает Москва 24, отдохнуть в Санкт-Петербурге и Калининграде в мае также будет гораздо дешевле.

Более того, по мнению Мкртчяна, из-за высоких цен на билеты многие туристы поедут в отпуск на автомобилях.

"Особенно такое путешествие финансово интересно большим семьям, где двое, трое, четверо детей. Это гораздо выгоднее, чем покупка пяти-шести авиа- или железнодорожных билетов", — отметил он.