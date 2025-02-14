Куда поехать отдыхать этим летом?

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал о самых популярных направлениях летнего отдыха внутри страны этим летом.
Эксперт призывает россиян для летнего отдыха рассмотреть северо-западное и южное направления. Северо-запад — это прежде всего Санкт-Петербург, Калининград и Карелия, а юг — Сочи, Геленджик и Крым.
Специалист уверен, что желающих отдохнуть в этом году в Анапе будет гораздо меньше, поэтому возрастёт спрос на другие города и регионы Черноморского побережья, таких как Крым и Дагестан.
Самый недорогой месяц для отдыха считается май.
"Всё Чёрное море обойдется на 50% дешевле, чем в июле-августе. Условно, в августе номер для семьи будет стоить 100 тысяч рублей за неделю, а так — 70", — рассказал Мкртчян.
Как сообщает Москва 24, отдохнуть в Санкт-Петербурге и Калининграде в мае также будет гораздо дешевле.
Более того, по мнению Мкртчяна, из-за высоких цен на билеты многие туристы поедут в отпуск на автомобилях.
"Особенно такое путешествие финансово интересно большим семьям, где двое, трое, четверо детей. Это гораздо выгоднее, чем покупка пяти-шести авиа- или железнодорожных билетов", — отметил он.
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