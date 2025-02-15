Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сильное землетрясение произошло в Барнауле
Роскошь в интерьере: 5 цветов, которые сделают ваш дом очень дорогим
Узнал, как засыпать за 2 минуты: метод, который изменит качество жизни
Какую алычу посадить на даче: идеальные сорта для вашего участка
Журова восхитилась победой Большунова в Италии: Александр проложил лыжню, которую не хотели готовить
Неурожай в Кот-д’Ивуаре и Гане: мировые запасы какао находятся на историческом минимуме
Гладков: Киевский режим атаковал 5 населенных пунктов в Белгородской области
Если вам машут из окна авто — это не флирт, а важный сигнал
Как деревья отражают математические закономерности на картинах художников

Самолёт сел не там, где планировалось: всё из-за четырёх пассажиров — что они натворили

1:08
Туризм

На борту самолёта авиакомпании Pegasus, выполнявшего рейс из Антальи в Астану, произошёл инцидент, из-за которого пилоту пришлось совершить вынужденную посадку в Эрзуруме, сообщается на ресурсе TourDom. ru.

Airbus A320, салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Airbus A320, салон

Конфликт вспыхнул между украинской парой и двумя пассажирками из Казахстана. Словесная перепалка быстро переросла в физическое столкновение, что создало угрозу безопасности полёта. Экипаж принял решение о незапланированной посадке для урегулирования ситуации.

На момент конфликта Airbus А320 находился в воздушном пространстве Азербайджана, однако пилот решил вернуться в Турцию. После приземления в Эрзуруме на борт поднялись сотрудники полиции, которые задержали всех четверых участников ссоры.

Обе стороны подали друг на друга жалобы, и теперь задержанные остаются в Турции до завершения расследования. Самолёт задержался в аэропорту около часа, после чего продолжил путь в Астану. Обратный рейс в Анталью также был отложен на четыре часа.

Уточнения

Pegasus Airlines (тур. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.) — турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в районе Халкалы (Кючюкчекмедже, Стамбул).

Эрзуру́м (тур. Erzurum), Эрзеру́м, Арзеру́м, Феодосио́поль (греч. Θεοδοσιούπολη), Кари́н (арм. Կարին) — город на северо-востоке Турции, административный центр (центральный район, меркези) одноимённого ила.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения Аудио 
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Новости спорта
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Последние материалы
Журова восхитилась победой Большунова в Италии: Александр проложил лыжню, которую не хотели готовить
Какую алычу посадить на даче: идеальные сорта для вашего участка
Неурожай в Кот-д’Ивуаре и Гане: мировые запасы какао находятся на историческом минимуме
Гладков: Киевский режим атаковал 5 населенных пунктов в Белгородской области
Если вам машут из окна авто — это не флирт, а важный сигнал
Как деревья отражают математические закономерности на картинах художников
Алсу показала, как отметила День влюблённых: нам не везёт в любви
Варка пельменей: простой совет, который поможет добиться идеальной текстуры и не даст им слипнуться
Секреты правильного комбинирования сывороток для максимальной эффективности
Дочка Сергея Лазарева станцевала под песню Сигма бой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.