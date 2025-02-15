Самолёт сел не там, где планировалось: всё из-за четырёх пассажиров — что они натворили

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

На борту самолёта авиакомпании Pegasus, выполнявшего рейс из Антальи в Астану, произошёл инцидент, из-за которого пилоту пришлось совершить вынужденную посадку в Эрзуруме, сообщается на ресурсе TourDom. ru.

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain Airbus A320, салон

Конфликт вспыхнул между украинской парой и двумя пассажирками из Казахстана. Словесная перепалка быстро переросла в физическое столкновение, что создало угрозу безопасности полёта. Экипаж принял решение о незапланированной посадке для урегулирования ситуации.

На момент конфликта Airbus А320 находился в воздушном пространстве Азербайджана, однако пилот решил вернуться в Турцию. После приземления в Эрзуруме на борт поднялись сотрудники полиции, которые задержали всех четверых участников ссоры.

Обе стороны подали друг на друга жалобы, и теперь задержанные остаются в Турции до завершения расследования. Самолёт задержался в аэропорту около часа, после чего продолжил путь в Астану. Обратный рейс в Анталью также был отложен на четыре часа.

Уточнения

Pegasus Airlines (тур. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.) — турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в районе Халкалы (Кючюкчекмедже, Стамбул).



Эрзуру́м (тур. Erzurum), Эрзеру́м, Арзеру́м, Феодосио́поль (греч. Θεοδοσιούπολη), Кари́н (арм. Կարին) — город на северо-востоке Турции, административный центр (центральный район, меркези) одноимённого ила.

