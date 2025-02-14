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Отдых в июле 2025 года: россиянам назвали лучшие направления для отпуска

1:33
Туризм

Июль считается пиком курортного сезона. Именно в этом месяце лета в большинстве стран наблюдаются наилучшие климатические условия, подходящие для полноценного отдыха. Это делает июль великолепным временем для пляжного времяпрепровождения, организации экскурсий и изучения интересных мест в городах, а также для активного отдыха на природе.

Мальдивы, острова, пляж
Фото: Wikimedia Commons by dronepicr is licensed under Public domain
Мальдивы, острова, пляж

Июль 2025 года станет одним из наиболее удобных месяцев для отпусков, если смотреть с точки зрения расчета отпускных. Чем больше рабочих дней в месяце, тем ближе к привычной зарплате окажется сумма выплат. В июле и октябре 2025 года нас ожидают по 23 рабочих дня, и так как не предусмотрены государственные праздники, потеря дохода в случае отпуска в эти месяцы будет минимальной, а возможно, и вовсе отсутствует.

В июле популярны различные направления для путешествий. Среди них можно выделить такие страны, как Россия, Турция, Египет, Абхазия, Таиланд, ОАЭ, Куба, Китай, Мальдивы и Вьетнам.

Если говорить о наиболее привлекательных регионах России для летних отпусков, то стоит отметить Краснодарский край, Крым, Калининградскую область, Санкт-Петербург, Московскую область, Кавказские Минеральные Воды, Республику Дагестан, Москву, Республику Татарстан и Курганскую область.

Уточнения

Ку́ба — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне. Расположено на островах Куба, Хувентуд и более чем на 1600 мелких островах группы Больших Антильских островов (архипелаги Сабана, Лос-Канарреос, Лос-Колорадос, Камагуэй, Хардинес-де-ла-Рейна; о-ва Сан-Фелипе и др.).

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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