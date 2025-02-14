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Как новые поправки повлияют на железнодорожный туризм

1:41
Туризм

На днях Госдума завершила рассмотрение изменений в Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации и в закон "Об основах туристической деятельности в Российской Федерации", принятых в третьем чтении. Эти поправки закладывают правовую основу для развития железнодорожного туризма.

Тарелка фруктов в поезде
Фото: flickr.com by Luxury Train Club, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тарелка фруктов в поезде

В документе появляются новые термины, такие как "туристский поезд", "туристический железнодорожный маршрут" и "туристские железнодорожные перевозки". Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября.

На практике железнодорожный туризм в нашей стране не новость — уже несколько лет функционируют десятки туристических поездов. Теперь же организаторы таких поездок смогут воспользоваться возможностью государственной поддержки, передает TourDom.

Основная цель предложенных формулировок заключается в том, чтобы отделить железнодорожный туризм от обычных транспортных услуг, что позволит вовлечь этот сектор в государственные программы и обеспечить уникальность предоставляемых услуг в области железнодорожных туристических круизов. Определение и четкое описание понятия железнодорожного туризма создаст условия для включения таких продуктов в туристическую регуляцию и систему субсидирования, — прокомментировал Георгий Мохов, основатель юридического агентства "Персона Грата" и вице-президент РСТ.

Он также предположил, что со временем законопроект может быть дополнен специализированными нормами, например, касающимися категории туристических поездов, аналогично тому, как это сделано с классификацией гостиниц.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. Правовой статус Государственной думы определён в главе 5 Конституции России.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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