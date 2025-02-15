Хочешь на Курилы? Готовь чемодан и толстый кошелёк — билеты бьют по бюджету

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стоимость авиабилетов на Сахалине увеличится, но для местных жителей рост цен составит не более 15%. Для туристов билеты обойдутся значительно дороже. Причиной подорожания стали возросшие затраты на топливо и обслуживание авиаперевозок.

Фото: commons.wikimedia.org by Maarten, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Южно-Сахалинск

Для жителей Сахалина и Курильских островов продолжат действовать льготные тарифы, что позволит сохранить доступность перелётов. Как передаёт ТАСС, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что в периоды повышенного спроса будет увеличено количество билетов по специальным тарифам для местных жителей.

На некоторых внутренних маршрутах экономически обоснованная стоимость билетов может достигать 40-50 тысяч рублей. Это связано с ростом популярности туризма на Курильских островах. В высокий сезон туристические компании активно скупают авиабилеты для своих клиентов, что затрудняет возможность местных жителей вовремя улететь в отпуск, на учёбу или лечение.