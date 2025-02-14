Куда отправиться в подводное плавание: 7 дивных морских миров

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждый человек должен хотя бы раз побывать на дне морском, где обитают удивительные растения и организмы. Издание National Geographic рассказало о семи лучших точках на карте для снорклинга и дайвинга.

Фото: commons.wikimedia.org by Huda farhat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чёрное море

Подводные вершины Северного острова Новой Зеландии

Здесь путешественник найдёт очень богатую морскую жизнь. Дайверы любого уровня мастерства смогут насладиться подводной прогулкой. Яркие стаи рыб и вулканические плиты — вот что здесь найдут любители приключений.

Пещеры и гроты Кипра

Кипр может похвастаться видимостью до 30 метров. Скалистые ландшафты, кристально чистая вода, мурены и осьминоги — это и многое другое сможет увидеть здесь турист.

Луга морских водорослей на Мальдивах

Здесь можно насладиться пышными лугами морской травы, рыбами, скатами, морскими черепахами. Вода на Мальдивах максимально прозрачная, что обеспечивает лёгкий дайвинг даже новичкам.

Южная Англия

Мало кто знает, но озера Англии тоже являются местом притяжения для дайверов со всего мира. В Сомерсете путешественников ждет на дне вертолёт Королевского флота Commando Sea King, затонувшее судно и богатый водный мир.

Древняя Греция

В водах этой страны застыла история. На дне моря можно увидеть черепки керамики, древние якоря, амфоры и другие артефакты древности.

Коралловые рифы Египта

Дайвинг в этой стране очень популярен. Потрясающие подводные виды, морские коровы и другие обитатели моря. Примечательно, что Египет затрачивает большие ресурсы, чтобы сохранить рифы в первозданном виде.

Мальта

На Мальте дайверы найдут затонувшие эсминец Второй мировой войны, нефтяной танкер, бывший пассажирский паром Karwela времен Холодной войны и, конечно, удивительный мир морских обитателей.

Уточнения

Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.



