Большинство иностранных туристов довольны поездкой и хотят приехать в Россию снова

Россия неожиданно вошла в список туристических фаворитов — и вот почему

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году 96% иностранных туристов, посетивших Россию, остались довольны поездкой, а 92% туристов выразили желание вернуться. Об этом сообщила РИА Новости директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова.

Фото: Веб-сайт национального проекта «Туризм и гостеприимство» Памятник природы Андреевские шишки, Оренбургская область

87% иностранных гостей остались довольны проживанием в отелях, а 90% оценили дружелюбие персонала в аэропортах и ресторанный сервис. Максутова также отметила растущий интерес к экотуризму и активным видам отдыха, особенно на Дальнем Востоке.

По словам Юлии Максутовой, директора Центра развития международного туризма ЦСР, благодаря усиленной работе над повышением привлекательности России для иностранных туристов, число туристов желающих вернуться в страну увеличилось.

Даже на фоне оптимистичных показателей остаются области, требующие доработки. Десятая часть туристов высказала недовольство качеством обслуживания в отелях и ресторанах.

В конце 2024 году в силу вступили поправки в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", теперь сельским туризмом могут заниматься не только сельскохозяйственные товаропроизводители.

Уточнения

Сельский туризм — сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей.

