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Италия и гражданство: какие изменения ждут мигрантов в 2025 году

2:12
Туризм

Итальянцы могут значительно ускорить процесс получения гражданства. Сейчас иностранцы, чтобы получить паспорт, должны прожить в Италии 10 лет, однако власти предлагают сократить этот срок до 5 лет.

Флаг Итальянской республики
Фото: commons.wikimedia.org by Maupao70, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Итальянской республики

Вопрос о сокращении срока проживания вынесен на референдум, который пройдет с апреля по июнь 2025 года.

Зачем менять срок проживания?

Идея сократить срок проживания для получения гражданства обсуждается в Италии уже некоторое время. В настоящее время обязательный срок для иностранных граждан составляет 10 лет, что довольно долго по сравнению с рядом других стран Европы.

Однако сокращение этого периода, по мнению сторонников инициативы, может повысить привлекательность Италии для иностранных специалистов, инвесторов и семей, желающих переехать на постоянное место жительства.

Что это изменит для иностранцев?

Если референдум пройдет положительно, иностранцы смогут быстрее интегрироваться в итальянское общество и получить гражданство.

Это также откроет новые возможности для иностранных студентов, работников и предпринимателей, желающих проживать и работать в стране.

Например, те, кто уже живет в Италии, смогут быстрее претендовать на получение социальных льгот, прав на выборы и другие преимущества гражданства.

Как повлияет на итальянцев?

Для итальянцев сама идея сокращения срока проживания вызывает разные мнения. Некоторые считают, что это поможет сделать страну более открытой для новых граждан, что важно в условиях глобализации.

Другие же беспокоятся, что это может снизить уровень интеграции и повысить нагрузку на социальные службы.

Что будет дальше?

Референдум, запланированный на период с апреля по июнь 2025 года, станет важным этапом в развитии иммиграционной политики страны.

В случае положительного исхода многие ожидают, что это значительно ускорит процесс получения гражданства и упростит жизнь иностранцам, желающим стать частью итальянского общества.

Уточнения

Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Занимает Апеннинский полуостров, Паданскую равнину, южные склоны Альп, острова Сицилия, Сардиния и ряд мелких островов.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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