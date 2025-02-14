Италия и гражданство: какие изменения ждут мигрантов в 2025 году

Итальянцы могут значительно ускорить процесс получения гражданства. Сейчас иностранцы, чтобы получить паспорт, должны прожить в Италии 10 лет, однако власти предлагают сократить этот срок до 5 лет.
Вопрос о сокращении срока проживания вынесен на референдум, который пройдет с апреля по июнь 2025 года.
Идея сократить срок проживания для получения гражданства обсуждается в Италии уже некоторое время. В настоящее время обязательный срок для иностранных граждан составляет 10 лет, что довольно долго по сравнению с рядом других стран Европы.
Однако сокращение этого периода, по мнению сторонников инициативы, может повысить привлекательность Италии для иностранных специалистов, инвесторов и семей, желающих переехать на постоянное место жительства.
Если референдум пройдет положительно, иностранцы смогут быстрее интегрироваться в итальянское общество и получить гражданство.
Это также откроет новые возможности для иностранных студентов, работников и предпринимателей, желающих проживать и работать в стране.
Например, те, кто уже живет в Италии, смогут быстрее претендовать на получение социальных льгот, прав на выборы и другие преимущества гражданства.
Для итальянцев сама идея сокращения срока проживания вызывает разные мнения. Некоторые считают, что это поможет сделать страну более открытой для новых граждан, что важно в условиях глобализации.
Другие же беспокоятся, что это может снизить уровень интеграции и повысить нагрузку на социальные службы.
Референдум, запланированный на период с апреля по июнь 2025 года, станет важным этапом в развитии иммиграционной политики страны.
В случае положительного исхода многие ожидают, что это значительно ускорит процесс получения гражданства и упростит жизнь иностранцам, желающим стать частью итальянского общества.
Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Занимает Апеннинский полуостров, Паданскую равнину, южные склоны Альп, острова Сицилия, Сардиния и ряд мелких островов.
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