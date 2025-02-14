Необычные правила: почему пицца в Италии — это ужин

Когда вы думаете о Италии, на ум приходят не только живописные пейзажи и богатая история, но и, конечно же, изысканная кухня.
Но если ваша мечта — поесть настоящую итальянскую пиццу, имейте в виду важную особенность местной кулинарной культуры: пиццу в Италии подают только на ужин.
В Италии пицца — это не обеденное блюдо. Причина в особенностях её приготовления. Чтобы добиться идеальной корочки, пиццу готовят в дровяных печах, которые требуют времени для разогрева — несколько часов, чтобы достичь нужной температуры в 900 градусов по Фаренгейту.
Из-за этого обеденное время не подходит для её приготовления. К тому же, итальянцы предпочитают сложные блюда на обед, такие как паста или мясо, а пицца — это вечернее удовольствие, когда пиццерии уже начинают готовить печи для ужина.
Хотите пиццу на обед? Тогда ищите магазины, где продают пиццу al taglio — нарезанную на кусочки и запечённую на больших противнях.
Такие пиццы готовят быстро и подают прямо на улице. В Риме пицца al taglio — это тонкие, хрустящие ломтики с необычными начинками, такими как осьминог или тыква. В других городах вы можете найти пиццу в стиле фокачча с свежими ингредиентами.
Обед в Италии — это не только вкусно, но и тщательно продумано. Это самый важный прием пищи в день, состоящий из нескольких блюд.
Сначала вам подадут primo — закуску, такую как паста, суп или ризотто, затем будет secondo — основное блюдо с мясом или морепродуктами. И, конечно, конторни — гарниры. Всё это требует времени, поэтому пицца в обед — исключение.
Если вы хотите следовать традициям, на обед выбирайте пасту или местные деликатесы, такие как "качо э пепе" или "трофи аль песто". Для пиццы лучше дождитесь ужина — большинство пиццерий открываются после 19:00 или 20:00.
А чтобы попасть в лучшие заведения, обязательно спрашивайте советы у местных жителей и избегайте туристических районов.
Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит в Европейский союз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны.
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