Могут ли бортпроводники задержать пассажира? Всё о силовых мерах на борту

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Порой нам кажется, что бортпроводники только заботятся о нашем комфорте. Они подают напитки, помогают разместить багаж, проводят инструктаж по технике безопасности. Но на самом деле их работа гораздо сложнее.

Фото: www.flickr.com by Condor.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стюардессы

Например, они играют важную роль в обнаружении торговли людьми, а также должны справляться с проблемными пассажирами, что становится всё труднее с каждым годом.

С 2021 года количество инцидентов с непослушными пассажирами возросло в несколько раз. Хотя в 2024 году таких случаев было "всего" 2000, по сравнению с почти 6000 в 2021, эти цифры всё равно высоки. Но вот что интересно: что происходит, если пассажир начинает вести себя агрессивно? Есть ли у стюардесс право ограничить его поведение?

Когда бортпроводники могут применить физическое сдерживание?

Прежде всего, они обучены решать конфликты мирным путём. Сначала — вербально, потом — предупреждением.

Если этого недостаточно, то в некоторых случаях они могут ограничить свободу пассажира, но только с разрешения командира воздушного судна. Это крайняя мера, и она применяется только в самых серьёзных ситуациях.

Речь идёт о случаях, когда пассажир проявляет насилие, угрожает другим или отказывается выполнять требования экипажа.

Также, если есть угроза безопасности, например, пассажир блокирует проход или бросает предметы, это может быть основанием для физического сдерживания.

Однако, здесь важно учитывать, что не существует стандарта, который бы чётко указывал, что именно можно использовать для ограничения, будь то наручники, стяжки или ремни.

Что будет за вмешательство в работу экипажа?

Если пассажир препятствует выполнению своих обязанностей, это считается федеральным преступлением. К тому же, пассажир может быть привлечён к уголовной ответственности.

Итак, работа бортпроводников — это не только забота о пассажирах, но и борьба с опасностями, которые могут возникнуть прямо в воздухе.

Это задача, требующая не только профессионализма, но и способности принимать решения в экстренных ситуациях.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд),— член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

