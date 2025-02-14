Откройте Транг: тайский опыт без толп туристов

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Транг, хотя и не попадает в туристические списки Таиланда, но является прекрасным местом для тех, кто ищет аутентичный тайский городок с небольшим количеством путешественников.

Фото: flickr.com by Kullez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Таиланд

Одной из главных причин посетить это место является местная еда. Завтрак здесь считается важной традицией, восходящей к работникам плантаций каучуковых деревьев, которые начинают свою смену рано, в 4 утра. Семейные закусочные, открытые китайскими иммигрантами, уже несколько десятилетий предлагают димсам, и каждый из них имеет свой уникальный рецепт с секретными острыми соусами.

Еще одним знаменитым местным деликатесом является му ёнг — сладкое, хрустящее блюдо из свинины, которое можно купить на центральном рынке, сообщает dailymail.

Уточнения

Аутентичность (др.-греч. αὐθεντικός — подлинный) относится к правильности начал, свойств, взглядов, чувств, намерений; искренности, преданности.



