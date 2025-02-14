Откройте Транг: тайский опыт без толп туристов

Транг, хотя и не попадает в туристические списки Таиланда, но является прекрасным местом для тех, кто ищет аутентичный тайский городок с небольшим количеством путешественников.
Одной из главных причин посетить это место является местная еда. Завтрак здесь считается важной традицией, восходящей к работникам плантаций каучуковых деревьев, которые начинают свою смену рано, в 4 утра. Семейные закусочные, открытые китайскими иммигрантами, уже несколько десятилетий предлагают димсам, и каждый из них имеет свой уникальный рецепт с секретными острыми соусами.
Еще одним знаменитым местным деликатесом является му ёнг — сладкое, хрустящее блюдо из свинины, которое можно купить на центральном рынке, сообщает dailymail.
Аутентичность (др.-греч. αὐθεντικός — подлинный) относится к правильности начал, свойств, взглядов, чувств, намерений; искренности, преданности.
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