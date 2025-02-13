Скрытая жемчужина Альп находится в горной деревушке Варт

Отель Lech Valley Lodge, расположенный в живописной горной деревушке Варт, представляет собой скрытую жемчужину Альп, идеально сочетающую роскошь, очарование и возможности для приключений.
Этот семейный отель предлагает всего 20 эксклюзивных апартаментов, обеспечивая уединение на крупнейшем горнолыжном курорте Австрии. Отель находится прямо на склонах с прямым доступом к лыжным подъемникам, что делает его идеальным местом как для новичков, так и для опытных горнолыжников. Период с декабря по апрель радует свежим естественным снегом и уникальными приключениями на вертолете в регионе Арльберг, сообщает dailymail.
После активного дня на склонах гости могут расслабиться в спа-центре Alpen, где есть бассейн, сауна и паровая баня, а также насладиться блюдами альпийской кухни в ресторане Licca Val и уютном баре Alpen Lounge & Bar. Все удобства находятся в шаговой доступности, поэтому автомобиль не потребуется.
Lech Valley Lodge предлагает комфорт отеля и свободу лоджа, создавая волшебную атмосферу для расслабляющего и беззаботного отдыха.
Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
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