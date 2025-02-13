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В этот французский город едут, чтобы полакомиться устрицами с вином

1:29
Туризм

Сет — портовый город на юге Франции, окруженный каналами, лагуной и Средиземным морем. Город славится своим разнообразием морепродуктов и богатой культурной традицией.

устрицы
Фото: Freepik by Racool_studio is licensed under Рublic domain
устрицы

Сет был основан в 1666 году по указу Людовика XIV, а в XIX веке стал важным портом для торговли вином, шерстью и древесиной. 

В городе расположено несколько музеев, включая Морской музей и музей Поля Валери, а также музей Modestes, где проходят временные выставки, посвященные китчевому искусству и бульварной литературе. В конце августа в городе проходят водные рыцарские турниры, привлекающие множество зрителей, пишет The Guardian.

В Сете множество ресторанов и кафе, специализирующихся на морепродуктах и крафтовом пиве. В кафе La Maison Verte предлагают домашнюю кухню вместе с крафтовым пивом.

Можно также посетить крытый рынок Ле-Аль, где продаются свежие морепродукты и овощи. Зимой в городе проходит трюфельная ярмарка, где можно приобрести редкие трюфели по высоким ценам.

Жизнь в Сете активна круглый год, даже зимой. В августе на набережной проходя водные состязания, которые собирают тысячи зрителей. В районе Ла-Пуэнт-Корт расположены аутентичные места для дегустации устриц и местного вина.

Уточнения

У́стрицы (лат. Ostreidae) — семейство морских двустворчатых моллюсков, включающее около 50 видов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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