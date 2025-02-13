Где можно спрятаться от карнавала — шесть тихих мест в Рио-де-Жанейро

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для многих карнавал — время веселья и шумных праздников, однако есть и те, кто предпочитает тишину, уединение и природу.

Фото: freepik.com by haziaahmad346, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ водопад

Если вы хотите сбежать от суеты карнавала, вот шесть мест в штате Рио-де-Жанейро, где можно насладиться покоем.

Penedo — скандинавский уголок среди гор. Очаровательный городок с финскими корнями, расположенный в горах Серра-да-Мантикейра, в 170 км от Рио. Брусчатые улочки, уютные кафе, шоколадные лавки и рестораны с традиционной скандинавской кухней создают уникальную атмосферу. Также здесь можно понаблюдать за водопадами "Каската-де-Деус" и "Трес-Басиас".

Петрополис — имперская история и горные пейзажи. Всего в 65 км от столицы находится город с богатым историческим наследием. Здесь можно посетить Императорский музей, Хрустальный дворец и собор Святого Петра Алькантары. А для любителей природы — национальный парк Серра-дус-Органус с водопадами и живописными тропами.

Вальенса — дух колониальной Бразилии. Этот город, расположенный в 117 км от Рио, славится своей исторической архитектурой и культурным наследием. Вальенса является частью туристического региона "Долина Кофе", объединяющего 15 городов, связанных с кофейной индустрией. Главные достопримечательности — Музей кофе, Дом культуры и старинные церкви.

Ареал — европейская атмосфера в горах. Расположенный в 130 км от столицы, Ареал привлекает винодельнями, уютными ресторанами и потрясающими пейзажами. Туристы любят заглянуть в пиццерию "Borgo del Vino", оформленную в итальянском стиле. Здесь также популярны активные развлечения — горный велосипед, альпинизм и пешие прогулки.

Итатиая — царство водопадов и горных пейзажей. Этот город в 170 км от Рио известен своим национальным парком, где находятся освежающие водопады и одни из самых высоких вершин Бразилии. Туристы могут посетить водопад "Вуаль Невесты" или отправиться в поход на пик "Агульяс-Неграс".

Висконде-де-Мауа — рай для любителей экотуризма. Регион предлагает пешие прогулки, купание в водопадах и наслаждение потрясающими видами. Одной из главных природных достопримечательностей является водопад "Эскорига", который превращается в естественную горку, передает Tempo.

Уточнения

Карнава́л — праздник, связанный с переодеваниями, маскарадами и красочными шествиями, отмечаемый перед Великим постом.

