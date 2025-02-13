Романтика по-русски — где отметить День всех влюблённых в России

Для незабываемого Дня всех влюбленных совсем не обязательно лететь в Париж — отличный романтический отдых можно устроить и в России.
Руководитель PR-департамента отеля Palmira Business Club Юлия Морозова поделилась нестандартными идеями для праздника.
Эксперт советует обратить внимание на горнолыжные курорты, помимо Красной Поляны: Архыз, Шерегеш и Манжерок станут идеальным местом для катания на лыжах или сноуборде, а живописные пейзажи добавят романтики.
Тем, кто предпочитает отдых без долгих перелетов, Морозова рекомендует загородные поездки. Например, глэмпинг — отличный вариант отдыха на природе с комфортом: уютные домики с панорамными окнами, камин и звездное небо создадут особенную атмосферу.
Любителям необычных впечатлений эксперт предлагает другие варианты: поездку на альпака-ферму или путешествие по старинным усадьбам художников и писателей.
Ранее россияне признали Санкт-Петербург самым романтичным городом страны для празднования Дня всех влюбленных. В пятерку лучших направлений также вошли Сочи, Москва, Казань и Калининград.
Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.