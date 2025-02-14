Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
В поисках теплоты: 10 стран, где чувствуешь себя как дома
Виной не сюжет и не сценарий: знаменитый блокбастер о венгерском мужчине может быть лишён главной премии
Это не просто напиток: овсяная вода для похудения и восстановления формы
Кофе в 2025 году: что ждать от цен и качества
Планируем переезд: пять шагов к новой жизни в другом городе
Садовые растения, которые ни в коем случае нельзя удобрять золой: не совершайте эту ошибку
Отучаем собаку от лая: эффективные методы дрессировки и советы владельцам
Почему опытные огородники выбирают «Сибирский Скороспелый»

Лучшие места для флоритуризма в феврале: Россия и соседние страны

1:47
Туризм

Февраль — время, когда природа просыпается, а путешественники отправляются за цветочным вдохновением. Флоритуризм, или туризм, связанный с наблюдением за цветущими растениями, становится всё популярнее. В этом месяце можно увидеть невероятные цветущие пейзажи в разных уголках России, а также в странах ближнего зарубежья.

Мимоза
Фото: flickr.com by Estitxu Carton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мимоза

В Краснодарском крае и Сочи расцветают серебристая акация, примулы, подснежники, цикламены и магнолии. В горных регионах — Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, Адыгее и Дагестане — туристы могут полюбоваться зимовниками, снежной розой, фиолетами и шалфеем. В Абхазии особенно выделяются мимозы, которые украшают Сухум, Гагру и Новый Афон.

Цветочные маршруты популярны и в Средней Азии. В Киргизии в это время цветут подснежники, крокусы и примулы, особенно в национальном парке "Чон-Кемин" и в Бишкеке.

В Узбекистане в феврале расцветают миндаль и персиковые деревья, создавая яркие весенние пейзажи в Ташкенте, Самарканде и Сурхандарье. В Таджикистане цветение миндаля сопровождается традиционными обрядами гадания и изготовления оберегов. А в Грузии в это время можно увидеть жёлтый жасмин и магнолии в Батуми.

Флоритуризм привлекает всё больше путешественников, а интерес к поездкам по России растёт. Внутренний туризм усиливается: доля отельных заказов в стране увеличилась на 8% и теперь составляет 43%. Среди самых популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург и курорт Эсто-Садок.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день
Красота и стиль
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день Аудио 
ЗРК Patriot. Как американское супероружие кончилось даже в Киеве
Военные новости
ЗРК Patriot. Как американское супероружие кончилось даже в Киеве Аудио 
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Ракеты AMRAAM. Зачем на украинских истребителях F-16 появилось дальнобойное оружие Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Последние материалы
Лучшие места для флоритуризма в феврале: Россия и соседние страны
Почему опытные огородники выбирают «Сибирский Скороспелый»
Теперь даже за маленький багажник на крыше можно получить штраф — что изменилось
5 причин: почему не стоит доверять маркетплейсам при выборе лекарств для питомцев
Как убрать следы от чашек со стола? Эти подручные средства моментально решат проблему
Квартира под ключ – выгодная сделка или ловушка для покупателя
Как старение связано с генетическими изменениями: новый взгляд на эпигенетические часы
Любовь, уют и вкуснейшая домашняя пицца: создайте незабываемый романтический вечер
Когда банк может потребовать досрочного погашения ипотеки: важные моменты
Эпиляция в чувствительных зонах: безопасные методы для тонкой и нежной кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.