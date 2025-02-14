Лучшие места для флоритуризма в феврале: Россия и соседние страны

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Февраль — время, когда природа просыпается, а путешественники отправляются за цветочным вдохновением. Флоритуризм, или туризм, связанный с наблюдением за цветущими растениями, становится всё популярнее. В этом месяце можно увидеть невероятные цветущие пейзажи в разных уголках России, а также в странах ближнего зарубежья.

Фото: flickr.com by Estitxu Carton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мимоза

В Краснодарском крае и Сочи расцветают серебристая акация, примулы, подснежники, цикламены и магнолии. В горных регионах — Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, Адыгее и Дагестане — туристы могут полюбоваться зимовниками, снежной розой, фиолетами и шалфеем. В Абхазии особенно выделяются мимозы, которые украшают Сухум, Гагру и Новый Афон.

Цветочные маршруты популярны и в Средней Азии. В Киргизии в это время цветут подснежники, крокусы и примулы, особенно в национальном парке "Чон-Кемин" и в Бишкеке.

В Узбекистане в феврале расцветают миндаль и персиковые деревья, создавая яркие весенние пейзажи в Ташкенте, Самарканде и Сурхандарье. В Таджикистане цветение миндаля сопровождается традиционными обрядами гадания и изготовления оберегов. А в Грузии в это время можно увидеть жёлтый жасмин и магнолии в Батуми.

Флоритуризм привлекает всё больше путешественников, а интерес к поездкам по России растёт. Внутренний туризм усиливается: доля отельных заказов в стране увеличилась на 8% и теперь составляет 43%. Среди самых популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург и курорт Эсто-Садок.