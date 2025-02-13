Загадка Тибетского плато — почему самолёты выбирают обходные маршруты

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Тибетское плато — одно из самых сложных мест для полетов, и даже современные авиалайнеры избегают этого региона.

Фото: airliners.net/ by Кадзутака Яги is licensed under GNU Free Documentation License Самолёт на взлётной полосе

Причина не в древних мифах или мистических запретах, а в объективных факторах, связанных с высотой, климатом и безопасностью.

Горные массивы создают мощные воздушные потоки, из-за которых в небе над Тибетом часто возникает сильная турбулентность. Кроме того, на большой высоте важно иметь возможность быстрого снижения в случае разгерметизации, но равнин, пригодных для аварийной посадки, в регионе почти нет.

Дополнительная сложность — редкость аэродромов. Многие взлетно-посадочные полосы расположены выше 4000 метров, что усложняет взлет и посадку самолетов.

Из-за этих факторов авиакомпании предпочитают прокладывать маршруты в обход Тибетского плато, даже если это увеличивает время в пути, передает "Рамблер".

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

