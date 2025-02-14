Цены на отели Анапы остаются высокими, несмотря на спад бронирований

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на снижение спроса, вызванное недавним разливом мазута, гостиницы и курорты Анапы не спешат снижать цены на летний сезон 2025 года. Бронирования идут не так активно, как в прошлом году, но туристы по-прежнему интересуются размещением.

Фото: commons.wikimedia.org by Это изображение получено с помощью, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Анапа

Некоторые отели и санатории остаются особенно востребованными. В категории 3* популярностью пользуются "Фея Sunclub Resort & Spa", "Астория", Sun Beach Resort & Spa и "Парус". Среди четырёхзвёздочных вариантов часто выбирают Alean Family Riviera, "Славянку", Fioleto и Moreleto. В премиальном сегменте 5* туристы отдают предпочтение Alean Doville, "Гранд Отель Анапа" и "Город мира Мираклеон".

Стоимость отдыха варьируется в зависимости от уровня отеля и включённых услуг.

Проживание в "Фея Sunclub Resort & Spa" (3*) без питания обойдётся в 32 тысячи рублей, тогда как Alean Doville (5*) с "ультра все включено" стоит 230 тысяч рублей. В категории 4* цены стартуют от 88 тысяч рублей (Moreleto) и доходят до 176 тысяч (Alean Family Riviera). Санатории с трёхразовым питанием, такие как "Бригантина" (3*), предлагают отдых за 97 тысяч рублей.

Несмотря на обстоятельства, туристы продолжают планировать отдых, а отельеры надеются на восстановление спроса к лету.