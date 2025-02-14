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Летаешь по миру, но зарабатываешь скромно: откровения стюардессы

0:56
Туризм

Американская стюардесса поделилась, сколько зарабатывает за год, и честно рассказала о своих финансовых возможностях. В своём TikTok она показала месячные доходы за 2024 год, чем привлекла внимание издания Daily Mail.

Стюардесса
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стюардесса

Девушка не уточнила, в какой авиакомпании работает, но раскрыла свой доход после вычета налогов, медицинской страховки и пенсионных отчислений. В течение года её зарплата варьировалась от 2 до 4 тысяч долларов (182-365 тысяч рублей) в месяц. В итоге за 12 месяцев она заработала 32,7 тысячи долларов (около 2,9 миллиона рублей).

Стюардесса призналась, что не может позволить себе брендовые сумки, но её зарплаты хватает на базовые нужды и накопления.

 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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