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Укус комара на Бали довёл туриста до отёка мозга и привёл в реанимацию

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Туризм

Британский турист оказался в реанимации после укуса комара на Бали. Мужчина отправился на остров, чтобы навестить друга, но вскоре почувствовал недомогание, пишет британская бульварная газета The Sun.

Комар
Фото: PublicDomainPictures.net by Charles Rondeau, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комар

Изначально он списал симптомы на лихорадку денге, однако состояние стремительно ухудшалось.

После судорог его экстренно госпитализировали, где врачи диагностировали пневмонию и вирусный энцефалит. Вскоре болезнь привела к отёку мозга.

Проблему усугубил ещё один фактор — у туриста закончилась медицинская страховка, и теперь его родные пытаются собрать средства на дальнейшее лечение.

Уточнения

Энцефали́т (лат  encephalitis «воспаление мозга») — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга (суффикс «itis» указывает на воспалительный характер заболевания). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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