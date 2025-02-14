Укус комара на Бали довёл туриста до отёка мозга и привёл в реанимацию

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британский турист оказался в реанимации после укуса комара на Бали. Мужчина отправился на остров, чтобы навестить друга, но вскоре почувствовал недомогание, пишет британская бульварная газета The Sun.

Фото: PublicDomainPictures.net by Charles Rondeau, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комар

Изначально он списал симптомы на лихорадку денге, однако состояние стремительно ухудшалось.

После судорог его экстренно госпитализировали, где врачи диагностировали пневмонию и вирусный энцефалит. Вскоре болезнь привела к отёку мозга.

Проблему усугубил ещё один фактор — у туриста закончилась медицинская страховка, и теперь его родные пытаются собрать средства на дальнейшее лечение.

Уточнения

Энцефали́т (лат encephalitis «воспаление мозга») — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга (суффикс «itis» указывает на воспалительный характер заболевания).

