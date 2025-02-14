Укус комара на Бали довёл туриста до отёка мозга и привёл в реанимацию

Британский турист оказался в реанимации после укуса комара на Бали. Мужчина отправился на остров, чтобы навестить друга, но вскоре почувствовал недомогание, пишет британская бульварная газета The Sun.
Изначально он списал симптомы на лихорадку денге, однако состояние стремительно ухудшалось.
После судорог его экстренно госпитализировали, где врачи диагностировали пневмонию и вирусный энцефалит. Вскоре болезнь привела к отёку мозга.
Проблему усугубил ещё один фактор — у туриста закончилась медицинская страховка, и теперь его родные пытаются собрать средства на дальнейшее лечение.
Энцефали́т (лат encephalitis «воспаление мозга») — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга (суффикс «itis» указывает на воспалительный характер заболевания).
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