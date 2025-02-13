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Европейская страна сделала россиянам скидку на летние туры

Туризм

Самая бюджетная страна Европы Черногория всегда рада российским туристам. Отели Черногории готовы принять россиян со скидкой до 15%. Акция работает в случае раннего бронирования. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Черное море Абхазия
Фото: commons.wikimedia.org by Avobukhov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Черное море Абхазия

До конца февраля есть возможность оформиться, используя акционное предложение. Некоторые гостиницы готовы принять россиян со скидкой до 30%. Среди них есть и пятизвездочные отели.

Эксперты считают, что причина снижения цен в том, что черногорские отельеры хотят показать россиянам своё гостеприимство. При этом билеты на самолет в Черногорию и обратно могут обойтись в 100 тысяч рублей и выше.

Полный тур в Черногорию на неделю обойдется около 200 тысяч рублей.

Уточнения

Черного́рия (черног. Црна Гора / Crna Gora [t͡sŗːnaː ɡǒra]) — государство в Юго-Восточной Европе, на западе Балканского полуострова. Наименьшее по площади и по населению среди славянских государств, а также среди стран Балканского полуострова (без учёта частично признанного Косова).
 

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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