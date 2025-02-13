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Уникальное место в Чехии, которое подходит и для семейного, и для активного отдыха

2:12
Туризм

В Чехии есть необычное место, где бывший индустриальный ландшафт превратился в оазис летнего комфорта с кристально чистой водой.

Бассейн
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бассейн

Плавательный бассейн Michal u Sokolova, расположен примерно в 3 милях к юго-востоку от Соколова, там, где раньше добывали бурый уголь. После окончания добычи, в 1991 году, здесь была проведена обширная рекультивация, которая привела к созданию искусственного озера площадью 28,3 гектара. Благодаря тщательному планированию и усилиям, бывшая шахта превратилась в современный водный комплекс.

Одним из его главных преимуществ является 500-метровый песчаный пляж, за который он получил прозвище Соколовское море. Вода в озере славится своей чистотой, что делает его идеальным местом для купания и водных развлечений. Благодаря регулярному мониторингу качества воды, посетители могут быть уверены, что купаются в безопасных условиях.

Здесь предлагается широкий выбор аттракционов для посетителей всех возрастов. Для любителей адреналина есть водная горка длиной 190 метров. Дети могут поплавать в детском бассейне, порезвиться на игровой площадке с тренажерным залом и горками или надувным замком-батутом.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, здесь есть три игровые площадки для пляжного волейбола, теннисный корт с искусственным покрытием, мини-гольф, боулинг, кегли и столы для настольного тенниса. Из водных развлечений есть ещё батут, велосипеды и доски для гребли.

В течение летнего сезона регулярно проводятся различные культурные мероприятия. Комплекс оснащён современными удобствами, включая закусочные и раздевалки, чтобы обеспечить посетителям наибольший комфорт.

До места легко добраться как на машине, так и на общественном транспорте. Расположен комплекс недалеко от главной дороги, соединяющей Карловы Вары и Хеб, сообщает zivotcestovatele.cz.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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