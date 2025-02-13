Спрос на отдых в Абхазии несколько снизился сразу по двум причинам

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бронирование пансионатов и отелей в Абхазии на летние месяцы пока находится примерно на уровне прошлого года, хотя уже наблюдаются кое какие особенности.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Абхазия, Гагра

Например, небольшой спад интереса к этому направлению. Возможных причин две: кто-то боится, что мазут из Анапы дойдёт до Гагры и Пицунды, другие не решаются из-за нестабильной политической обстановки.

Ситуация может измениться после того, как в Абхазии пройдут выборы президента республики.

По оценкам экспертов, если победу на выборах одержит Бадра Гунба, ситуация в Абхазии станет стабильной, поэтому проблемы с туристическим потоком решатся и продажи туров вырастут.