Бронирование пансионатов и отелей в Абхазии на летние месяцы пока находится примерно на уровне прошлого года, хотя уже наблюдаются кое какие особенности.
Например, небольшой спад интереса к этому направлению. Возможных причин две: кто-то боится, что мазут из Анапы дойдёт до Гагры и Пицунды, другие не решаются из-за нестабильной политической обстановки.
Ситуация может измениться после того, как в Абхазии пройдут выборы президента республики.
По оценкам экспертов, если победу на выборах одержит Бадра Гунба, ситуация в Абхазии станет стабильной, поэтому проблемы с туристическим потоком решатся и продажи туров вырастут.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.