Этот тосканский городок скрывает секрет Медичи — и он точно вас удивит

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие путешественники упускают из виду этот тосканский город, известный своими великолепными морепродуктами, — Ливорно.

Фото: сommons.wikimedia.org by diego_cue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Белые пляжи, Борнео, Малайзия

Находится он всего в часе пути от аэропорта Америго Веспуччи, который расположен во Флоренции, примерно в 90 километрах от города. Если вы собираетесь поехать из Рима, поездка займет около четырех часов, так как расстояние превышает 320 километров. Великолепная железнодорожная сеть Италии предоставляет возможность путешествовать на поезде, что особенно удобно при наличии проездного Eurail. Ливорно также является важным портом для круизных лайнеров и паромов, направляющихся в такие направления, как Сардиния, Корсика и Барселона.

В XVI веке этот город, ранее тихая рыбацкая деревушка, стал портом свободной торговли благодаря влиятельной семье Медичи. Их либеральный подход к торговле привлек купцов со всех концов света. В Ливорно образовались значительные еврейские и мусульманские общины, что способствовало формированию космополитичной культуры, которая по-прежнему заметна и сегодня.

Центральный рынок XIX века является прекрасным стартовым пунктом для знакомства с Ливорно. Здесь вы найдете ящики с помидорами, цуккини и другими свежими продуктами, привезенными из окрестных районов. Если прийти утром, можно увидеть, как свежий улов рыб выкладывают на витрины рыночных прилавков.

После захода солнца советую прогуляться по шахматной террасе Terrazza Mascagni, расположенной к югу от порта. В жаркие дни это отличное место, чтобы освежиться, искупавшись в водах приморского курорта Bagni Pancaldi. Местные жители часто покупают сезонные абонементы в этот пляжный клуб, поэтому найти свободное место в летнее время может быть непросто.

Уточнения

Ливо́рно (итал. Livorno) — крупнейший порт Тосканы, административный центр одноимённой провинции в Италии. Расположен на восточном берегу Лигурийского моря в естественной бухте, в нескольких милях к югу от устья реки Арно, в окружении низких Ливорнских холмов. Покровительницей города считается Иулия Карфагенская. Праздник города 22 мая.

