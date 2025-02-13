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Спрос на туристические поездки во Вьетнам значительно вырос

Спрос растёт. 232 тысячи российских туристов посетили Вьетнам в 2024 году
1:35
Туризм

Турпоток из России во Вьетнам в 2024 году вырос на 85%. Число туристических поездок составило 232 тысячи. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с заместителем председателя правительства Вьетнама.

Вьетнам
Фото: Веб-сайт национального управления по туризму Вьетнама
Вьетнам

Дмитрий Чернышенко сообщил, что популярность Вьетнама среди российских туристов растет, чему способствует увеличение количества авиарейсов между двумя странами. В 2023 году турпоток из России увеличился втрое, а в 2024 году — почти на 85%.

Две российские авиакомпании совершают полеты во Вьетнам: национальный перевозчик "Аэрофлот" три раза в неделю летает из Москвы в Хошимин, а "ИрАэро" выполняет рейсы из Иркутска на Фукуок, в Ханой и Нячанг. С весны объём авиаперевозок увеличится: с 22 марта "Аэрофлот" будет летать в Нячанг (аэропорт Камрань) дважды в неделю.

Авиакомпания AZUR air планирует запустить рейсы в Нячанг из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и некоторых других городов Сибири и Дальнего Востока.

За девять месяцев 2024 года прирост турпотока из Вьетнама в Россию составил 25.4%, чему способствовало введение электронных виз в РФ.

Уточнения

Туризм во Вьетнаме — важная часть современной вьетнамской экономики. С 2008 по 2018 годы количество иностранных туристов увеличилось более чем в три раза, в 2016 году превысив 10 миллионов за год.

Камра́нь (Кам-Рань, вьет. Cam Ranh) — город в провинции Кханьхоа, имеет статус города провинциального подчинения (вьет. thành phố trực thuộc tỉnh). Расположен на берегу глубоководного залива Камрань, в 45 км от административного центра провинции — Нячанга.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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