Отдохнуть всей семьёй за 200 тысяч: бюджетные направления для россиян на лето

Россиянам предлагают туры на летний отдых для всей семья стоимостью до 200 тысяч рублей. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Курорты можно рассмотреть как в России, так и за рубежом.
Например, отдохнуть летом 2025 года родители с ребенком смогут в Крыму и Сочи и Анапе. Также доступны такие направления как Абхазия, китайский Хайнань, тайский Пхукет, турецкая Анталья, вьетнамский Нячанг и египетские Хургада и Шарм-эш-Шейх.
В пределах 200 тысяч рублей будет стоить 10-дневный отдых. В него войдет авиаперелет из Москвы. До Анапы и Крыма нужно будет ехать на машине, пишет KP. RU.
Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.