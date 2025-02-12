Отдохнуть всей семьёй за 200 тысяч: бюджетные направления для россиян на лето

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянам предлагают туры на летний отдых для всей семья стоимостью до 200 тысяч рублей. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Курорты можно рассмотреть как в России, так и за рубежом.

Например, отдохнуть летом 2025 года родители с ребенком смогут в Крыму и Сочи и Анапе. Также доступны такие направления как Абхазия, китайский Хайнань, тайский Пхукет, турецкая Анталья, вьетнамский Нячанг и египетские Хургада и Шарм-эш-Шейх.

В пределах 200 тысяч рублей будет стоить 10-дневный отдых. В него войдет авиаперелет из Москвы. До Анапы и Крыма нужно будет ехать на машине, пишет KP. RU.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

