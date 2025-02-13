Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каковы пять столпов долголетия?
Ошибка многих овощеводов: как выбрать надёжные сорта томатов
Чарующий аромат яблок и корицы: быстрый рецепт идеального домашнего пирога
Учёные бьют тревогу: немедленно откажитесь от меламиновых губок для уборки
Время летит: вот как замедлить его и проживать жизнь ярче
Дизельный двигатель: может ли экономия на топливе компенсировать расходы на обслуживание
Вся правда о косметике с коллагеном: вас снова обманывают
Юлия Барановская попозировала на краю водопада Виктория в Южной Африке
Попрощайтесь со спортзалом: эта тренировка сжигает калории всего за 25 минут

Быть русским в этой стране — престижно

1:09
Туризм

По словам тревел-блогера Марины Ершовой, быть русским в Мексике — престижно.

Мексика
Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info
Мексика

Путешественница отметила, что мексиканцы уважают россиян за их независимость и особое отношение к США. По её словам, американцы видят в русских сильных, смелых людей, которые не боятся США, а сами мексиканцы считают россиян близкими по духу "антиамериканцами".

"Даже если ты в жизни ни разу не критиковал США, местные автоматически решают, что ты так думаешь, и считают тебя союзником", — удивляется блогер.

По словам путешественницы, русский язык кажется мексиканцам чем-то загадочным и завораживающим, а русские блондинки вызывают искренний восторг у местных женщин. Мужчины, в свою очередь, проявляют повышенный интерес.

Ершова советует не переубеждать местных в их представлениях о России, а просто улыбаться и наслаждаться особым отношением.

"Если ты русская и приехала в Мексику — будь готова к вниманию, уважению и бесконечным разговорам про Путина, водку и Америку", — предупредила блогер на "Дзен".

Уточнения

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник. Людей, ведущих блог, называют бло́герами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве Аудио 
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день
Красота и стиль
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
В Анапе снижают цены, но гостевые дома рискуют не открыться — что скрывается за этим кризисом
В Анапе снижают цены, но гостевые дома рискуют не открыться — что скрывается за этим кризисом
Последние материалы
Каковы пять столпов долголетия?
Ошибка многих овощеводов: как выбрать надёжные сорта томатов
Чарующий аромат яблок и корицы: быстрый рецепт идеального домашнего пирога
Учёные бьют тревогу: немедленно откажитесь от меламиновых губок для уборки
Время летит: вот как замедлить его и проживать жизнь ярче
Дизельный двигатель: может ли экономия на топливе компенсировать расходы на обслуживание
Вся правда о косметике с коллагеном: вас снова обманывают
Юлия Барановская попозировала на краю водопада Виктория в Южной Африке
Быть русским в этой стране — престижно
Попрощайтесь со спортзалом: эта тренировка сжигает калории всего за 25 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.