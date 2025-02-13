Быть русским в этой стране — престижно

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По словам тревел-блогера Марины Ершовой, быть русским в Мексике — престижно.

Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info Мексика

Путешественница отметила, что мексиканцы уважают россиян за их независимость и особое отношение к США. По её словам, американцы видят в русских сильных, смелых людей, которые не боятся США, а сами мексиканцы считают россиян близкими по духу "антиамериканцами".

"Даже если ты в жизни ни разу не критиковал США, местные автоматически решают, что ты так думаешь, и считают тебя союзником", — удивляется блогер.

По словам путешественницы, русский язык кажется мексиканцам чем-то загадочным и завораживающим, а русские блондинки вызывают искренний восторг у местных женщин. Мужчины, в свою очередь, проявляют повышенный интерес.

Ершова советует не переубеждать местных в их представлениях о России, а просто улыбаться и наслаждаться особым отношением.

"Если ты русская и приехала в Мексику — будь готова к вниманию, уважению и бесконечным разговорам про Путина, водку и Америку", — предупредила блогер на "Дзен".

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