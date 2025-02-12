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Ошибки пассажиров — российская стюардесса раскрыла, что никогда не делает в самолёте

1:28
Туризм

Российская стюардесса Татьяна Данилова поделилась в соцсетях списком привычек пассажиров, которые она сама никогда бы не повторила.

Туризм
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туризм

В своем видео она объяснила, какие действия могут быть неудобными, небезопасными или даже привести к проблемам в поездке.

Не откидывать спинку кресла во время еды: по словам Даниловой, это может быть небезопасно как для самого пассажира, так и для сидящего сзади человека. Резкое движение может привести к тому, что еда или напитки окажутся на одежде или полу.

Не класть ценные вещи в багажную полку: стюардесса советует держать деньги, документы и дорогие гаджеты под рукой. Если положить их в багажное отделение, можно не только потерять их из виду, но и столкнуться с неприятностями, если что-то выпадет или будет украдено.

Не путешествовать с паспортом, срок действия которого менее 6 месяцев: этот нюанс может стать серьезной проблемой на границе. В некоторых странах есть правило: паспорт должен быть действителен ещё как минимум полгода после въезда, иначе туриста могут просто не пустить.

Ранее Татьяна также рассказывала о вещах, которые обязательно стоит взять в самолет. Среди них она отметила зарядное устройство с USB-разъемом, поскольку именно такие порты чаще всего встречаются на борту.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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