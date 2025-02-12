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Такого в России не встретишь — необычные уличные профессии Турции, которые поражают туристов

1:18
Туризм

Российская путешественница побывала в Стамбуле и была поражена тем, чем занимаются местные мужчины.

Туризм в Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туризм в Турции

По её словам, в России такого не встретишь, а в Турции это — часть культуры.

Первое, что привлекло внимание туристки, продавцы симитов, местных бубликов с кунжутом. Они встречаются буквально на каждом шагу и работают по старинке.

"В жилых районах они до сих пор продают выпечку с открытых металлических лотков, установленных на деревянные подставки. А если покупателей мало, симитчи просто кладёт лоток себе на голову и идет искать клиентов в другом месте", — поделилась блогер.

Среди других традиционных профессий путешественница выделила чистильщиков обуви, мусорщиков, старьевщиков, зазывал и уличных торговцев дондурмой (турецким мороженым).

Особенно её удивили чайджи — специальные работники, которые занимаются только приготовлением и разносом чая в офисах и магазинах.

"У чайджи есть отдельная комната, где стоят чайники, чашки и разные сорта чая. В течение дня он собирает заказы и доставляет напитки сотрудникам", — рассказала путешественница в блоге "Одна в чужом городе".

Уточнения

Профе́ссия — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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