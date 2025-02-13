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Подземные толчки на Кубани и Камчатке: что известно о землетрясениях

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Туризм

Землетрясения в России: подземные толчки зафиксированы на Кубани и Камчатке
В акватории Чёрного моря вблизи Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,9. Толчки ощущались в регионе, однако разрушений и пострадавших не зафиксировано.

землетрясение
Фото: Wikipedia by Schwede66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
землетрясение

Ещё одно землетрясение произошло на Камчатке. Его магнитуда составила 4,3, а эпицентр находился в 87 км от посёлка Усть-Камчатск. О пострадавших также не сообщается.

Сейсмологи продолжают наблюдение за ситуацией, однако угрозы цунами нет. Жителям регионов рекомендуют сохранять бдительность и следить за сообщениями экстренных служб.

 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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