Подземные толчки на Кубани и Камчатке: что известно о землетрясениях

Землетрясения в России: подземные толчки зафиксированы на Кубани и Камчатке
В акватории Чёрного моря вблизи Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,9. Толчки ощущались в регионе, однако разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Ещё одно землетрясение произошло на Камчатке. Его магнитуда составила 4,3, а эпицентр находился в 87 км от посёлка Усть-Камчатск. О пострадавших также не сообщается.
Сейсмологи продолжают наблюдение за ситуацией, однако угрозы цунами нет. Жителям регионов рекомендуют сохранять бдительность и следить за сообщениями экстренных служб.
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