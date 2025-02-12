В ожидании цунами или землетрясения — турецкие власти усилили меры безопасности

В прибрежных провинциях Турции введены дополнительные меры предосторожности из-за вероятных природных катаклизмов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в розовом держит в руках розовый телефон

В Измире, Айдыне и Мугле установлены мобильные сирены, а экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Опасения вызваны серией подземных толчков в районе греческих островов. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, существует вероятность, что Турция может столкнуться с последствиями в виде землетрясений или цунами.

Местные власти призывают жителей и туристов сохранять спокойствие, но следить за официальными предупреждениями и соблюдать предписанные меры безопасности, передают "Тонкости туризма".

Ранее сообщалось, что российские туристы в Турции сталкиваются с проблемами при использовании банковских карт.

Уточнения

Цуна́ми (яп. 津波 IPA: [t͡sɯnä́mí], где 津 — «бухта, залив», 波 — «волна») — сейсмические волны в поверхностных водах Земли, порождаемые земле- и моретрясениями (сливные землетрясения).

