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В ожидании цунами или землетрясения — турецкие власти усилили меры безопасности

Туризм

В прибрежных провинциях Турции введены дополнительные меры предосторожности из-за вероятных природных катаклизмов.

Женщина в розовом держит в руках розовый телефон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в розовом держит в руках розовый телефон

В Измире, Айдыне и Мугле установлены мобильные сирены, а экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Опасения вызваны серией подземных толчков в районе греческих островов. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, существует вероятность, что Турция может столкнуться с последствиями в виде землетрясений или цунами.

Местные власти призывают жителей и туристов сохранять спокойствие, но следить за официальными предупреждениями и соблюдать предписанные меры безопасности, передают "Тонкости туризма".

Ранее сообщалось, что российские туристы в Турции сталкиваются с проблемами при использовании банковских карт.

Уточнения

Цуна́ми (яп. 津波 IPA: [t͡sɯnä́mí], где  — «бухта, залив»,  — «волна») — сейсмические волны в поверхностных водах Земли, порождаемые земле- и моретрясениями (сливные землетрясения).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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