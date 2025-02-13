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Рубль на подъёме: что делать с валютой туристам

2:14
Туризм

Российский рубль укрепляется: что с курсами валют и как меняются цены у туроператоров
С начала года российская валюта показала рост на 10%. На 13 февраля официальный курс составил:

Российские деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Доллар США — 94,04 руб.
Евро — 98,01 руб.

Курсы валют у туроператоров

Некоторые туроператоры уже скорректировали внутренние курсы, установив их ниже 100 рублей за доллар:

TEZ TOUR — 99,6 руб.
Space Travel — 99,63 руб.
Русский Экспресс — 99,64 руб.
Loti — 98,68 руб.
PAC Group — 100,59 руб.
Библио-Глобус — 101,55 руб.
Интурист — 101,84 руб.
Fun&Sun — 101,9 руб.
Coral Travel и Sunmar — 102,01 руб.
Anex и Pegas Touristik — 102,3 руб.

Курсы валют в банках

Если планируется покупка наличных перед поездкой за границу, стоит учитывать разницу в курсах различных банков:

Камкомбанк — 95,90 руб.
АКБ Авангард — 96,40 руб.
СДМ Банк — 96,60 руб.
Банк Кремлевский — 96,80 руб.
КБ Юнистрим и банк Финам — 97,00 руб.
Курс продажи евро в московских банках — от 101,80 руб.

При обмене валюты стоит обращать внимание на курс внутри туроператора, так как некоторые предлагают более выгодные условия.

Купюры нового образца после 2006 года могут быть труднодоступны в обменниках.

В ряде популярных стран возможны сложности с обменом старых долларов на местную валюту.

PAC Group провёл workshop по продажам премиальных туров, что может свидетельствовать о росте интереса к сегменту дорогого туризма. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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