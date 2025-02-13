Неизвестный рай: парк Эксума-Кейс, который стоит увидеть

2:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте себе райские пляжи с водой цвета джина и невероятными рифами. Скорее всего, эти фотографии были сделаны на островах Эксума-Кейс, в самом сердце морского и наземного парка Эксума-Кейс. Этот уголок Багамских островов — настоящая жемчужина, где можно насладиться природой в её первозданном виде.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на пляже

Морской и наземный парк Эксума-Кейс охватывает 22 мили островов и 100 000 акров воды. Здесь вы найдёте рифы, песчаные отмели, коралловые рифы и мелководья Багамских банок.

Главные острова парка (Шрауд, Хоксбилл, Уордерик-Уэллс и другие) расположены вдали от крупных городов, что добавляет особое очарование этому месту. Однако, чтобы попасть сюда, необходимо приложить усилия: до парка из Нассау — около 40 миль, а инфраструктуры внутри парка нет.

Само место необычайно уединённое, и именно это делает его таким привлекательным. Здесь нет застройки, и, в отличие от других мест Багам, вы не найдёте отелей, ресторанов и магазинов.

Это место идеально подойдёт для круизов, где вы сможете провести несколько дней, исследуя острова, снорклингом, дайвингом и прогулками по пляжам. Но если вы хотите попасть в сам парк, лучше всего воспользоваться частным чартером.

Эксума-Кейс — это не только место для любителей природы, но и важный охраняемый участок. Парк был создан в 1958 году как первая морская охраняемая территория в мире.

Здесь запрещено рыболовство, охота и другие виды вмешательства человека, что делает этот парк уникальным примером сохранения природы. В 2018 году Эксума-Кейс получил награду за соблюдение самых высоких стандартов защиты биоразнообразия.

Когда вы здесь, вам будет доступно всё, что можно только представить о Багамах: пляжи, мангровые заросли и невероятные рифы. Но будьте готовы к тому, что вы не сможете полагаться на привычный комфорт.

Здесь нет мобильной связи, и каждый шаг по островам — это шанс быть ближе к природе. Если вы хотите познакомиться с этим райским уголком, можно заказать экскурсии или арендовать яхту.

Уточнения

Эксума — один из 32 районов Багамских островов. На карте он обозначен номером 12. Административный центр Района — город Джорджтаун (англ. George Town).

