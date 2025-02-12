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Итальянские Карибы — посетите райские пляжи всего в часе от Рима

2:14
Туризм

Когда мы слышим о Карибах, то сразу представляем белоснежные пляжи, лазурное море и нетронутую природу. Однако путешествие в этот тропический рай часто оказывается слишком дорогим и долгим.

Жара
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Жара

Но чтобы насладиться кристально чистой водой и живописными пейзажами, не нужно лететь через океан. В Италии тоже есть места, которые нисколько не уступают Карибам по красоте, и добраться до них можно всего за пару часов из Рима.

Лагуна Сан-Бенедетто — "Карибы Рима" с древней историей. Всего в часе езды от итальянской столицы, неподалеку от очаровательного городка Субиако, находится настоящая природная жемчужина — Лагуна Сан-Бенедетто.

Когда-то здесь находились три искусственных озера, созданные самим императором Нероном. Сегодня же от них осталась небольшая, но невероятно живописная лагуна с водопадом. Поистине сказочный пейзаж!

Здесь можно насладиться тишиной, чистым воздухом и прохладной прозрачной водой — это идеальное место для отдыха от городской суеты.

Попасть в это удивительное место очень просто. Нужно доехать до Субиако, а затем следовать указателям либо к монастырю Санта-Скластика, либо к вилле Нерона.

От обеих точек начинаются удобные прогулочные маршруты, ведущие к лагуне всего за несколько минут пешком. Особенно интересен путь от виллы Нерона, ведь по дороге можно увидеть древние бенедиктинские монастыри, которые являются одними из важнейших духовных центров Италии.

Лагуна Сан-Бенедетто — далеко не единственное место, где можно насладиться природной красотой и чистейшей водой. Остров Пальмарола — один из самых красивых в Италии, входящий в состав Понцианского архипелага. Его пляжи доступны только с моря, что делает их идеальным местом для уединенного отдыха. Пляж Каланаве (Вентотене) — крупнейший пляж на вулканическом острове Вентотене, расположенный всего в часе езды на поезде от Рима. Здесь вас ждут песчаный пляж и лазурные воды, идеально подходящие для снорклинга, передает Money.

Уточнения

Лагу́на (итал. laguna, от лат. lacus — озеро) — мелкий водоём, отделённый от большей части воды барьерными островами или рифами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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