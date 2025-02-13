Секреты путешествий с питомцами: бесплатный присмотр в музеях Италии

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Разлучаться с питомцем во время отпуска — настоящая проблема для многих владельцев. Когда отдых превращается в переживания за любимого пушистого друга, найти удобные решения становится важным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Такса и хозяйка

Но что, если вам удастся совместить культурные впечатления с заботой о питомце? В Италии это стало возможным!

В рамках программы Bauadvisor, итальянские музеи предлагают уникальную услугу — бесплатный присмотр за собаками. Теперь вы можете исследовать искусство и историю, не беспокоясь о том, как будет чувствовать себя ваш питомец.

Услуга доступна в ряде известных музеев, таких как музей MAXXI в Риме, замок Святого Ангела и другие.

Она действует в 15 крупных городах Италии, предоставляя владельцам собак возможность оставить их под присмотром на один день в месяц до апреля 2026 года.

Как работает услуга по присмотру за собаками

Например, в галереях Уффици во Флоренции она будет доступна 7 сентября, а в Неаполе — 5 октября. Если программа не совпадает с вашим графиком, можно воспользоваться платной услугой за €10 в час.

Процесс прост: зарегистрируйтесь через сайт или приложение Bauadvisor и оставьте питомца на попечение специалистов, которые выгуляют, накормят и позаботятся о нем, пока вы наслаждаетесь выставками.

Учтите, что услуга работает только в часы работы музея, и лучше заранее уточнить возможные ограничения по породам.

Советы для комфортного посещения музея с питомцем

Чтобы поездка прошла без стрессов как для вас, так и для вашего питомца, подготовьтесь заранее. Возьмите с собой необходимые вещи для собаки: лакомства, игрушки и лекарства, если это необходимо.

Также рекомендуется попрактиковать кратковременные расставания до поездки, чтобы питомец привык к незнакомой обстановке. Не забудьте предоставить справку о прививках при регистрации в музее.

После посещения культурных памятников вознаградите своего друга прогулкой по итальянским паркам или живописным улочкам — в Италии множество мест для прогулок на свежем воздухе.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

