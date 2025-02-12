Здесь страсти кипят — как не свариться заживо в этой тропической реке

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Среди множества природных чудес Амазонии есть одно, которое по-настоящему поражает воображение — это река Шанай-Тимпишка (буквально "разогретая жаром солнца") в Перу.

Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Горячий источник

Температура воды в ней достигает 99°C. Любое живое существо, оказавшееся в реке, получает смертельные ожоги. Существование кипящей реки передавалось в легендах народов, живших в регионе задолго до прибытия испанцев.

Внимание исследователей к этому явлению привлек геолог Андрес Рузо, специалист в области геотермальной энергии. В 2011 году он отправился в экспедицию и лично измерил температуру воды. Его термометр показал 86°C, а в некоторых местах — 99,1°C. Это один из самых высоких температурных показателей для рек на Земле. Поэтому не рекомендуется здесь принимать водные процедуры.

Обычно реки с подобными температурами находятся рядом с вулканами, но в районе Шанай-Темпишки их нет. Исследования показали, что горячая вода поступает из глубин Земли.

По одной из теорий, дождевая вода или талая вода из Анд просачивается глубоко под землю, нагревается в геотермальных слоях, а затем поднимается обратно через разломы в земной коре. Именно это явление объясняет необычную температуру реки.

Для коренных народов региона Шанай-Темпишка — священная река, имеющая духовное значение. По мнению Андреса Рузо, это место должно быть изучено и защищено, так как его исследование может помочь в разработке экологически безопасных геотермальных источников энергии в Перу, передает Tempo.

Уточнения

Вулкан - трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее. Возвышенность, сложенная эффузивными горными породами.



