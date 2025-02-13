Железнодорожный туризм в России: закон меняет правила игры

2:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" направлен на формирование нормативной базы для железнодорожного туризма в России.

Фото: flickr.com by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Поезд

Законопроект № 319049-8 принят в первом чтении 25 июля 2024 года.

В Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"

добавлены новые определения:

Железнодорожный туризм — это туризм, где используются туристские поезда для перемещения туристов и экскурсантов по специальным туристским железнодорожным маршрутам.

Туристский поезд — пассажирский поезд (или группа беспересадочных вагонов), в котором предусмотрены остановки для временной высадки пассажиров с целью их пребывания за пределами ж/д инфраструктуры (например, для экскурсий).

Туристский железнодорожный маршрут — маршрут следования туристского поезда, где предусмотрены продолжительные остановки для осмотра природных достопримечательностей, исторических мест, уникальных промышленных объектов и т. д.

Разработка методических рекомендаций по формированию таких маршрутов и требований к ним отнесена к полномочиям органов государственной власти в сфере туризма.

В Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации вводится понятие "туристские железнодорожные перевозки" — это перевозки пассажиров и багажа в туристском поезде по туристскому железнодорожному маршруту, в том числе в составе туристского продукта (комплексная услуга, например, турпакет).

Правила таких перевозок будут утверждаться федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

Что это значит на практике?

Железнодорожный туризм официально признаётся как отдельное направление в сфере туризма.

Будут разработаны правила организации туристских поездов и маршрутов.

Туроператоры и железнодорожные компании получат чёткие ориентиры по организации таких перевозок.

Развитие железнодорожного туризма может привести к увеличению количества туристских маршрутов и улучшению их качества.

Государство берёт на себя часть регулирования, что способствует упрощению процесса для бизнеса. Кому это важно?

Железнодорожным перевозчикам (РЖД и частным компаниям).

Туроператорам, организующим ж/д туры.

Регионам, развивающим внутренний туризм.

Туристам, предпочитающим ж/д путешествия.

После принятия в первом чтении законопроект проходит дальнейшие обсуждения и корректировки. Затем последуют второе и третье чтения, одобрение Советом Федерации и подписание Президентом.