Железнодорожный туризм в России: закон меняет правила игры

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" направлен на формирование нормативной базы для железнодорожного туризма в России.
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Поезд
Законопроект № 319049-8 принят в первом чтении 25 июля 2024 года.
В Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" добавлены новые определения:
Железнодорожный туризм — это туризм, где используются туристские поезда для перемещения туристов и экскурсантов по специальным туристским железнодорожным маршрутам.
Туристский поезд — пассажирский поезд (или группа беспересадочных вагонов), в котором предусмотрены остановки для временной высадки пассажиров с целью их пребывания за пределами ж/д инфраструктуры (например, для экскурсий).
Туристский железнодорожный маршрут — маршрут следования туристского поезда, где предусмотрены продолжительные остановки для осмотра природных достопримечательностей, исторических мест, уникальных промышленных объектов и т. д.
Разработка методических рекомендаций по формированию таких маршрутов и требований к ним отнесена к полномочиям органов государственной власти в сфере туризма.
В Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации вводится понятие "туристские железнодорожные перевозки" — это перевозки пассажиров и багажа в туристском поезде по туристскому железнодорожному маршруту, в том числе в составе туристского продукта (комплексная услуга, например, турпакет).
Правила таких перевозок будут утверждаться федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.
Что это значит на практике?
Железнодорожный туризм официально признаётся как отдельное направление в сфере туризма.
Будут разработаны правила организации туристских поездов и маршрутов.
Туроператоры и железнодорожные компании получат чёткие ориентиры по организации таких перевозок.
Развитие железнодорожного туризма может привести к увеличению количества туристских маршрутов и улучшению их качества.
Государство берёт на себя часть регулирования, что способствует упрощению процесса для бизнеса.
Кому это важно?
Железнодорожным перевозчикам (РЖД и частным компаниям).
Туроператорам, организующим ж/д туры.
Регионам, развивающим внутренний туризм.
Туристам, предпочитающим ж/д путешествия.
После принятия в первом чтении законопроект проходит дальнейшие обсуждения и корректировки. Затем последуют второе и третье чтения, одобрение Советом Федерации и подписание Президентом.