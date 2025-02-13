Средняя цена гостиничного номера в Москве выросла на 30%

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Средняя стоимость номера в московских отелях достигла 11,5 тыс. рублей за ночь, что на 30% выше, чем в начале прошлого года. Об этом изданию Москвич Mag рассказала Марина Смирнова, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании CMWP.

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По её мнению, этот рост связан с увеличением спроса на гостиничные услуги.

Смирнова отметила, что ситуация на гостиничном рынке Москвы отражает общие тенденции в стране. Она подчеркнула, что средняя загрузка отелей в столице достигла 80%, что свидетельствует о высокой востребованности гостиничного сектора.

По её словам, этот показатель пока не является пределом, но указывает на то, что рынок приближается к своему максимуму, что неизбежно влияет на рост цен.

Несмотря на высокий спрос, новые гостиницы в Москве появляются медленно. Смирнова пояснила, что прирост номерного фонда в качественных отелях составил всего 3,7%. При этом строительство гостиниц стало значительно дороже.

По сравнению с 2021 годом, стоимость возведения четырёхзвёздочного отеля увеличилась на 30-35%. Это связано с инфляцией, ростом строительных расходов и дополнительными издержками, вызванными параллельным импортом.