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В Пермском крае будут организованы вертолётные прогулки над Вишерским заповедником

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Туризм

Весной планируется запустить вертолётные туры в Вишерском заповеднике (Пермский край), сообщил гендиректор авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин.

Вертолет
Фото: wikimapia by fir0002 is licensed under Creative Commons
Вертолет

Экскурсия будет начинаться в посёлке Ныроб. Во время полёта туристы смогут полюбоваться вершинам гор Ветлан, Говорливый, Полюд и Помяненного камня.

Полёт длится 1,5 часа, за которые можно посмотреть на тайгу с разных ракурсов. Экскурсии будут проводиться весь март по воскресеньем при условии хорошей погоды. Для тех, кто живёт в Перми будет организован трансфер, пишет properm.ru.

Уточнения

Государственный природный заповедник «Вишерский» — особо охраняемая природная территория России, находится в Пермском крае.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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