В Пермском крае будут организованы вертолётные прогулки над Вишерским заповедником

Весной планируется запустить вертолётные туры в Вишерском заповеднике (Пермский край), сообщил гендиректор авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин.
Экскурсия будет начинаться в посёлке Ныроб. Во время полёта туристы смогут полюбоваться вершинам гор Ветлан, Говорливый, Полюд и Помяненного камня.
Полёт длится 1,5 часа, за которые можно посмотреть на тайгу с разных ракурсов. Экскурсии будут проводиться весь март по воскресеньем при условии хорошей погоды. Для тех, кто живёт в Перми будет организован трансфер, пишет properm.ru.
Государственный природный заповедник «Вишерский» — особо охраняемая природная территория России, находится в Пермском крае.
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