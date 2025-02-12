В Пермском крае будут организованы вертолётные прогулки над Вишерским заповедником

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Весной планируется запустить вертолётные туры в Вишерском заповеднике (Пермский край), сообщил гендиректор авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин.

Фото: wikimapia by fir0002 is licensed under Creative Commons Вертолет

Экскурсия будет начинаться в посёлке Ныроб. Во время полёта туристы смогут полюбоваться вершинам гор Ветлан, Говорливый, Полюд и Помяненного камня.

Полёт длится 1,5 часа, за которые можно посмотреть на тайгу с разных ракурсов. Экскурсии будут проводиться весь март по воскресеньем при условии хорошей погоды. Для тех, кто живёт в Перми будет организован трансфер, пишет properm.ru.

Уточнения

Государственный природный заповедник «Вишерский» — особо охраняемая природная территория России, находится в Пермском крае.

